Russia Goodbye! Verka Serduchka представила новий варіант відомого хіта: як минув благодійний телемарафон в Амстердамі

У світі вже не вперше проводився телемарафон на підтримку України. Благодійні концерти вже були в Німеччині та Польщі. Вчора, 21 червня, відбувся телемарафон Embrace Ukraine — #StrivingTogether на Музейній Площі в Амстердамі.

Під час цього марафону на сцену вийшли найпопулярніші зірки Європи, яким у різний час вдалося підкорити сцену конкурсу Євробачення.

У концерті взяли участь цьогорічні переможці Євробачення — український гурт Kalush Orchestra, переможниця 2016 року Джамала. Участь у телемарафоні також взяли представники інших країн: Кончіта Вурст, Еммелі де Форест, Жангю Макрой, гурти Blind Channel та S10.

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Під час марафону разом із ведучими концерту розмовляла президентка Європарламенту Роберта Мецола, і, звісно, з промовою виступив Володимир Зеленський.

Verka Serduchka заспівала Russia Goodbye

Проте чи не головною зіркою вечора зі своїм запальним хітом стала Verka Serduchka.

Українська зірка виступила в Амстердамі із піснею Lasha Tumbai. Саме з цим хітом у 2007 році вона посіла друге місце на Євробаченні. Але перед початком виступу, артистка оголосила, що співатиме нову версію — Russia Goodbye.

Я ніколи не казала Russia Goodbay, тільки Lasha Tumbai. Але зараз тільки Russia Goodbay, і цим все сказано, — сказала Verka Serduchka перед початком пісні.

Українські артисти привертають увагу до війни в Україні та збирають кошти на допомогу не тільки в Європі, а й на інших континентах. Раніше ми розповідали про турне Сергія Бабкіна США та Канадою.

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