Шоу-біз

Russia Goodbye! Verka Serduchka представила новий варіант відомого хіта: як минув благодійний телемарафон в Амстердамі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Червня 2022, 19:30
Verka Serduchka заспівала Russia Goodbye
Фото: Instagram

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