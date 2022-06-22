Russia Goodbye! Verka Serduchka представила новый вариант известного хита: как прошел благотворительный телемарафон в Амстердаме

В мире уже не в первый раз проводились телемарафоны в поддержку Украины. Благотворительные концерты уже прошли в Германии и Польше. Вчера, 21 июня, состоялся телемарафон Embrace Ukraine — #StrivingTogether на Музейной Площади в Амстердаме.

Во время этого марафона на сцену вышли популярные звезды Европы, которым в разное время удалось покорить сцену конкурса Евровидение.

В концерте приняли участие победители Евровидения этого года — украинская группа Kalush Orchestra, победительница 2016 года Джамала. Участие в телемарафоне также приняли представители других стран: Кончита Вурст, Эммели де Форест, Жангю Макрой, группы Blind Channel и S10.

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Во время марафона вместе с ведущими концерта разговаривала президент Европарламента Роберта Мецола и, конечно, с речью выступил Владимир Зеленский.

Verka Serduchka спела Russia Goodbye

Однако чуть ли не главной звездой вечера со своим зажигательным хитом стала Verka Serduchka.

Украинская звезда выступила в Амстердаме с песней Lasha Tumbai. Именно с этим хитом в 2007 году она заняла второе место на Евровидении. Но перед началом выступления артистка объявила, что будет петь новую версию — Russia Goodbye.

Я никогда не говорила Russia Goodbay, только Lasha Tumbai. Но сейчас только Russia Goodbay, и этим все сказано, — сказала Serduchka перед началом песни.

Украинские артисты обращают внимание на войну в Украине и собирают средства на помощь не только в Европе, но и на других континентах. Ранее мы рассказывали о турне Сергея Бабкина по США и Канаде.

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