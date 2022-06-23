До слез и мурашек по коже: украинские звезды презентовали новый патриотический хит

В трудные минуты и в радости времена украинцы всегда находили утешение в песнях. Когда же пришла полномасштабная война, появились композиции, одновременно вдохновляющие и заставляющие слезы катиться поневоле из глаз.

Все они когда-нибудь войдут в победный плейлист, но пока продолжаются боевые действия — дают нам силы бороться дальше.

Одним из таких треков стала новая патриотическая песня от украинских звезд Ми з України.

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Мы не сдадимся, не сломаемся и не отдадим нашу землю, потому что мы из Украины. Наша победа уже совсем близко!

Присоединились к такой инициативе многие звезды, среди которых Оля Полякова, Михаил Хома, Наталья Могилевская, Тина Кароль, Фагот, Юлия Санина, MELOVIN, Оля Цыбульская, ALEKSEEV, Настя Каменских, Злата Огневич, Александра Зарицкая, Сергей Бабкин, Артём Пивоваров и Муаяд Абдельрахим.

Однако не обошли вниманием и украинских ведущих Владимира Остапчука и Алексея Суханова, которые тоже присоединились к исполнению песни, написанной Артуром Железняком и Машей Личи.

Константин Гордиенко стал режиссером клипа, который снимали в разных уголках Украины и за ее пределами. Звезды Украины появились на видео с сине-желтыми флагами, а некоторые даже надели вышиванку.

Изображения артистов чередуются с кадрами, отражающими уже исторические события этой полномасштабной войны и показывающими героев, которые так полюбились и запомнились всем украинцам.

Кроме того, мы подобрали для тебя самые популярные украинские песни, которые выпустили во время войны и которые вдохновляют на победу.

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