Квіти мінних зон: Вакарчук презентовал песню, которая обрела новые cмыслы во время войны

В среду, 27 июля, украинская группа Океан Эльзы презентовала песню и клип Квіти мінних зон, написанную еще до полномасштабного вторжения.

Узнай больше об истории написания песни, идее клипа и благотворительном сборе на пикапы от Вакарчука в нашем материале.

Квіти мінних зон: история песни

Лидер Океана Эльзы Святослав Вакарчук в эфире телемарафона рассказал, что песня была написана еще несколько лет назад и должна была войти в альбом, который группа планировала выпустить в апреле 2022 года. Но полномасштабная война изменила планы музыкантов.

— Писал я ее во время российско-украинской войны, первой фазы, не той полномасштабной, которая началась 24 февраля, но уже после того, как Россия вторглась на Донбасс и оккупировала Крым, — рассказал Вакарчук.

Он также отметил, что песня об Украине в состоянии войны и сотни военных, которые возвращаются с фронта домой, а затем снова отправляются на войну.

— Об их взаимодействии с обществом, посттравматическом синдроме — с ним нужно бороться.

Но когда случилась полномасштабная агрессия России 24 февраля, я понял, что эта песня обрела новые смыслы, потому что теперь практически каждый в Украине стал добровольцем, мобилизованным.

И даже если не пошел на фронт воевать, то так или иначе его война полностью изменила, — говорит Святослав Вакарчук.

Кто-то из-за войны расстался с семьей, у кого-то бомба попала в дом, а кто-то потерял работу или родного человека. И если до 24 февраля еще оставались среди украинцев те, кто думал “это не обо мне”, “это где-то далеко на Востоке”, то сейчас таких людей не осталось.

Всех нас коснулась война, — убежден лидер группы Океан Эльзы.

Квіти мінних зон: клип

Идея клипа на песню Квіти мінних зон принадлежит нескольким людям и организациям, признается Вакарчук.

Основной герой клипа — это боевой пикап и ребята, которые на нем воюют. Но символизм, который внес режиссер в клип, очень важен.

Главная цель клипа — привлечь внимание не только к самой войне, но и к необходимости собирать средства на автомобили для наших бойцов.

— Я сам регулярно езжу на фронт, и каждый раз, когда я приезжаю, вижу, что пикапы стали в каком-то смысле, как боекомплект. Они используются, уничтожаются в боевых условиях или просто в условиях очень сложной эксплуатации, и их нужно очень много, как и Starlink, — рассказывает певец.

Клип на эту песню — это не просто видео, а своеобразный благотворительный проект. Его цель — сбор средств на пикапы для украинских военных.

— Запускаем вместе с партнерами (сбор средств на пикапы). Средства от монетизации клипа и песни на музыкальных платформах также будут приобщены ко сбору. Больше просмотров, прослушиваний — больше сборов на пикапы, — объясняет лидер ОЭ.

Напомним, ранее певица Jerry Heil опубликовала кавер на песню Kupala со своей мамой. Гармоничным ли было звучание — слушай по ссылке.

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