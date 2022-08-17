Убежала из России и вспомнила о своих корнях: Светлана Лобода заговорила о войне

Война 2022 года стала отрезвителем для многих звезд с украинским происхождением. Как относиться к таким людям — личное дело каждого: сложно забыть предыдущую восьмилетнюю деятельность на российских сценах и замалчивание войны в собственном государстве.

Светлана Лобода, долгое время проживавшая за границей и в последние годы выступавшая для россиян, сейчас уже не боится открыто говорить о войне, которую Россия развязала на территории Украины. Выступая в Риге на концерте в поддержку украинского народа и наших воинов, певица заявила — хочет быть на стороне света, потому что Россия идет “куда-то не туда”.

Мы тогда все действовали как-то инстинктивно — первый месяц я помогала своим родным и своей команде уехать.

Теперь звезда чувствует себя перерожденной и гордится тем, что наконец-то пошла другой дорогой.

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— Я основала благотворительный фонд Душа, куда отправляются средства с каждого концерта. Выбрала для себя одно направление — помогаю родному Ирпеню.

Потому что для меня Украина — это государство, в котором я выросла, мои корни. А Россия сейчас очень заблудилась.

А об украинских художниках, которые не сами пошли творить в Россию, а Россия их украла у Украины, мы рассказывали тебе раньше — читай об украинской элите, которую присвоила РФ.

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