Между нами пропасть. Именно эти слова все чаще выныривают в сознании украинцев каждый раз после новостей с фронта или города, который вновь подвергается вражеским обстрелам.

Однако россияне пытаются не только физически уничтожить нашу нацию, но и присвоить украинскую культуру и деятелей искусства.

Николай Гоголь, Ильф и Петров, Казимир Малевич – едва ли не наименьший перечень украинских творцов, которых Россия присвоила без угрызений совести. И все же правда всегда вырывается из столетней лжи и настает время, чтобы узнать простые истины.

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Вікна собрали вместе украинских деятелей искусства, которых в течение долгих лет страна-агрессор присваивала и на основе чьих произведений строила свою якобы богатую и неповторимую культуру.

Николай Гоголь

Конечно, невозможно обойти вниманием наиболее известного случая присвоения культурного деятеля Украины. Действительно, Николай Гоголь писал на русском языке. Однако сам по происхождению был из старинного козацкого рода.

Вырос писатель в украинских Сорочинцах Полтавской области, которую так часто воспевал в своих произведениях.

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Присмотритесь к ней: с середины неба смотрит луна. Безграничный свод небесный разошёлся, расширился еще безграничнее. Божественная ночь! Очаровательная ночь!

Кроме того, прожив всего несколько лет в Петербурге, пылал желанием вернуться в Украину, о чем писал в письмах своему другу, украинскому ученому Михаилу Максимовичу.

Я увлекаюсь заранее, когда представляю, как закипят труды мои в Киеве.

Иван Айвазовский

Крым и город Феодосия в далеком 1817 году подарили Украине выдающегося художника, имевшего армянское происхождение.

Как бы удивились его родители, переехавшие незадолго до рождения сына из Галичины на остров, если бы услышали, что русские считают его представителем своего народа.

Однако художник или сознательно, или на других уровнях мышления противопоставляет изображения наших стран в разном свете. Свадьба в Украине и Пожар в Москве четко дают понять у какого народа, какая судьба.

Илья Репин

Еще один украинский художник, которого российская пропаганда на протяжении веков приписывала собственному культурному наследию. Однако сам Илья Репин мог бы не согласиться.

Рожденный в Чугуеве Харьковской области, мужчина в своем творчестве все же чаще всего обращался к украинской тематике.

Последнюю картину под названием Гопак Репин написал из памяти, вспоминая свое детство в Украине. Письма к близким тоже писал на украинском, а к маме обращался ласково – “матуся”.

Ильф и Петров

Если Бандеры россияне боятся, то Бендера они давно пытаются присвоить. Вымышленный персонаж был создан выдающимися одесситами – писателями Ильей Ильфом и Евгением Петровым.

Мужчины творили в родной Одессе, дух которой прослеживается в каждом произведении. А юмор, присущий каждому ее жителю, наполнил страницы романов Ильфа и Петрова.

Давид Бурлюк

В детстве отец читал ему Шевченко. Любимым его произведением был Петрусь, который трогал до слез будущего выдающегося украинского художника.

Мой колорит глубоко национальный. Желто-горячие, зелено-желтые, красные, синие тона бьют Ниагарами из-под моей кисти.

Однако назвали его захватчики отцом именно своего – русского футуризма. Но воспоминания художника сразу опровергают каждое слово пропаганды оккупантов.

Со стороны отца мы украинские козаки, потомки запорожцев, — писал Бурлюк.

Архип Куинджи

Выдающийся выходец героического Мариуполя. Уже в 19 веке город дарил нашей истории лучших представителей украинской нации. Архип Куинджи имел греческое происхождение, но рисовал Украину со всей любовью.

Родной Мариуполь, очаровательный Днепр и еще многие украинские пейзажи сплелись в творчестве живописца.

Казимир Малевич

Создатель супрематизма был рожден в Киеве, все детство провел в украинских селах. Учителем Малевича был тоже украинец — Николай Пимоненко.

Его семья была украинско-польской, поэтому у художника было особое воспитание и собственный стиль на письме, он не боялся смешивать родные языки и говорить со значительным вкраплением неологизмов.

Хотя ему и пришлось немало прожить на русских землях, тянуло художника все же к родным пейзажам.

С каждым годом меня все больше привлекал Киев. Прекрасным остался Киев в моих ощущениях.

Антон Чехов

Неожиданно, не правда ли? Когда литературоведы начинают исследовать русских писателей, то часто соглашаются, что их положение как выдающихся значительно преувеличено.

Но все согласны, что Антон Чехов все же лучший среди якобы писателей-россиян. Однако, как оказывается, художник сам никогда как россиянина себя не идентифицировал, а во время переписи населения написал, что он украинец.

Максим Березовский

Пропаганда захватчиков еще с XVIII века утверждает, что Максим Березовский основатель российского хорового концерта.

Однако, рожденный в Глухове композитор никогда не ассоциировал себя ни с русской культурой, ни с ее народом. Выдающийся украинский музыкант учился мастерству в Болонской филармонической академии одновременно с Моцартом, с которым позже его много раз сравнивали.

Однако Российская империя не могла просто так оставить украинского творца жить в Италии, и Березовский отправился в Петербург, где ему создали невыносимые условия для творчества. В конце концов, выдающегося украинца не стало, когда ему было всего 31 год. В “лучших” традиция империи — он умер при неизвестных обстоятельствах.

Дмитрий Бортнянский

Как и Березовский, Дмитрий Бортнянский родился в Глухове на Гетманщине, был выдающимся украинским композитором, которого присвоила российская пропаганда.

Счастье лишь в том, что у художника было немного больше времени на творчество. Поэтому он еще и помогал развиваться и своим землякам, которых чаще всего набирал в свою капеллу.

Семен Гулак-Артемовский

Возможно ли забыть оперу Запорожец за Дунаем после ее первого прослушивания? Если еще не представился шанс ее прослушать, советуем сделать это сразу после прочтения этих материалов, она того стоит.

Однако ее создателя Семена Гулак-Артемовского очень часто российское медиапространство называет русским. Однако композитор был родом из Городища Черкасской области и не уставал в музыке воспевать Украину и ее людей.

И все же как на информационном, так и на физическом поле битвы идет борьба за нашу независимость. Поэтому если ты стремишься найти вдохновение для новых свершений, читай, как Украина одерживала победы в битвах от Киевской Руси до сих пор.

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