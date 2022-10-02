Кузьми, Океану Ельзи, Антитіл і навіть повстанські: які українські пісні вкрали росіяни

Російська Федерація всю свою історію цинічно грабувала українців — матеріально та духовно. Через брак кваліфікованих кадрів в Росії, більшість її “традицій та сенсів” — просто крадене чуже надбання.

Зараз саме час розвінчувати фейки, якими Росія так пишається. Однією з найцікавіших тем є “російська пісня” та їхнє музичне мистецтво. Чимало мотивів у їхніх піснях — скопійована, вкрадена музика відомих українських пісень.

Загарбницьку політику Росія вела завжди, тож дивуватися тут немає чому. Такі дії можна пояснити теорією відомого китайського мудреця та втора книги Мистецтво війни Сунь Дзи: “найкраще, що може зробити воєначальник на полі бою — розбити задуми противника, тобто заволодіти територією його сенсів.

За таким принципом Росія діяла до 2022 року, насаджуючи думку про меншовартісність українців, завдаючи нищівного удару по культурному життю нашої країни та поширюючи власні наративи через пісні, театр та кіно.

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Центр Протидії Дезінформації зібрали класичні українські музичні твори, які були цинічно викрадені російськими “поетами” і “музикантами”, та випущені у світ як прояв “ісконно русского іскусства”. Редакція Вікна-новини доповнює цей список більш сучасними фактами крадіжок.

Українські пісні, які вкрали росіяни

Повстань, повстань, народе мій — Вставай, страна, огромная;

В саду осіннім айстри білі — Вот кто-то с горочки спустился;

Ех, яблучко — Эх, яблочко!;

Ой мороз, мороз, не студи мене — Ой мороз, мороз, не морозь меня;

Чуєш мій друже, славний юначе — Смело мы в бой пойдём за власть советов;

Розпрощався стрілець — Там вдали, за рекой;

А деякі крадіжки пісень росіяни навіть не намагалися приховати — лиш замінили кілька українських слів російськими й досі видають за “русскую культуру”, як от:

Любо, братці, любо;

Їхали хозари;

Поручик Голіцин.

Росія краде українські пісні дотепер

Здавалося б, що далі — вже нікуди. Але росіяни змогли красти у нас сучасні пісні українських виконавців та паплюжити їхній сенс власними “історіями”, які вони начебто кладуть у пісні.

Мова йде про одну з найвідоміших ліричних композицій сучасної української музичної індустрії виконавця Кузьми гурту Скрябін. Пісню-присвяту його мамі росіяни вкрали та переспівали, поклавши в основу кліп з російськими мобілізованими солдатами та їхніми матерями.

Кліп та слова на YouTube виклав деякий Дмітрій Швєц, який якнайкраще репрезентує суть російської культури крадіжки.

Цей же “митець” зробив кавер на пісню гурту Антитіла В той день, коли закінчиться війна. Свою версію пісні він присвятив “ветеранам війни та тим, хто воює”. Ось так цинічно цей росіянин краде та випускає пісні багатьох відомих українських виконавців, зокрема — гурту Океан Ельзи.

Вражає також й той факт, що у відеоряді під крадені українські пісні можна побачити картинки із бойовими діями.

Особливістю російської культури є систематичність: ще за рік до повномасштабного вторгнення набували популярності незаконні переспіви та публікування російських пародій на відомі українські пісні Шампанські очі, Люди як кораблі, Спи собі сама Скрябіна, Обійми та Не твоя війна Океану Ельзи та навіть Шум Go_A.

Нехитрою виявилася витівка деякого Алєксєя Гріна переспівати справжній український хіт Червона Рута — у власному аранжуванні, але без зміни назви квітки. Його колега зумів перекласти червону руту як “алєнькій цвєточєк”.

Цієї весни українці якнайкраще дізналися про хобі росіян використовувати українські пісні без згоди на це авторів. Вітчизняна виконавиця Христина Соловій у своїх соціальних мережах опублікувала новину, що деякий Паша Ізотов без її дозволу використовує її пісню Тримай.

Просто вкрав, присвоїв моє без дозволу і тепер я маю «поділитись» офіційно?? Чим не путінська стратегія відбирати території та присвоювати українську культуру?

Не підтримуйте популяризацію цього міксу і якщо побачите – блокуйте. дякую pic.twitter.com/2364fXDFtj — Христина Соловій (@soloviyka) February 19, 2022

Згодом стало відомо, що росіянин після розголошення його вчинку забажав отримати права на пісню.

Просто вкрав, привласнив моє без дозволу й тепер я маю “поділитися” офіційно, — обурювалася виконавиця.

Після взяття в полон бійців Азову та військових, які обороняли Азовсталь, до Маріуполя поспішали ще одні злодії: там виконавці Акім Апачов та Дар’я Фрей зняли кліп та записали “пісню” Азовсталь. Пливе кача.

Цинічним є ще й те, що у відео, окрім їхніх промов з транскрипцією, є кадри про бійців полку Азов.

А про українських митців, яких привласнила Росія ми тобі розповідали раніше: можеш освіжити свої знання, прочитавши матеріал.

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