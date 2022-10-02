Кузьмы, Океана Эльзы и даже повстанческие: какие украинские песни украли россияне

Российская Федерация всю свою историю цинично грабила украинцев — материально и духовно. Из-за нехватки квалифицированных кадров в России, большинство ее “традиций и смыслов” — просто ворованное чужое достояние.

Сейчас самое время развенчивать фейки, которыми Россия так гордится. Одной из интереснейших тем является “русская песня” и их музыкальное искусство. Многие мотивы в их песнях — скопированная, украденная музыка известных украинских произведений.

Захватническую политику Россия вела всегда, так что удивляться здесь нечему. Такие действия можно объяснить теорией известного китайского мудреца и его книги Искусство войны Сунь Дзы: “лучшее, что может сделать военачальник на поле боя — разбить замыслы противника, то есть завладеть территорией его смыслов”.

По такому принципу Россия действовала до 2022 года, насаждая мнение о неполноценности украинцев, нанося сокрушительный удар по культурной жизни нашей страны и распространяя собственные нарративы через песни, театр и кино.

Центр Противодействия Дезинформации собрал классические украинские музыкальные произведения, которые были цинично похищены русскими “поэтами” и “музыкантами”, и выпущены в свет как проявление “исконно русского искусства”. Редакция Вікна-новини дополняет этот список более современными фактами воровства.

Украинские песни, которые украли россияне

Повстань, повстань, народе мій — Вставай, страна, огромная;

В саду осіннім айстри білі — Вот кто-то с горочки спустился;

Ех, яблучко — Эх, яблочко!;

Ой мороз, мороз, не студи мене — Ой мороз, мороз, не морозь меня;

Чуєш мій друже, славний юначе — Смело мы в бой пойдем за власть советов;

Розпрощався стрілець — Там вдали, за рекой;

А некоторые кражи песен россияне даже не пытались скрыть — лишь заменили несколько украинских слов русскими и до сих пор выдают за “русскую культуру”, такие как:

Любо, братці, любо;

Їхали хозари;

Поручик Голіцин.

Россия ворует украинские песни до сих пор

Казалось бы, что дальше уже некуда. Но россияне смогли воровать у нас современные песни украинских исполнителей и порочить их смысл собственными “историями”, которые они вроде бы кладут в песни.

Речь идет об одной из самых известных лирических композиций современной украинской музыкальной индустрии исполнителя Кузьми группы Скрябін. Песню-посвящение его маме россияне украли и перепели, положив в основу клип с русскими мобилизованными солдатами и их матерями.

Клип и слова на YouTube выложил некоторый Дмитрий Швец, который лучше всего представляет суть русской культуры кражи.

Этот же “певец” сделал кавер на песню группы Антитіла В той день, коли закінчиться війна. Свою версию песни он посвятил “ветеранам войны и воюющим”. Вот так цинично этот россиянин ворует и выпускает песни многих известных украинских исполнителей, в частности группы Океан Эльзы.

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Впечатляет также и тот факт, что в видеоряде под ворованные украинские песни можно увидеть картинки с боевыми действиями.

Особенностью русской культуры есть систематичность: еще за год до полномасштабного вторжения приобретали популярность незаконные перепевы и публикование российских пародий на известные украинские песни Шампанські очі, Люди як кораблі, Спи собі сама Скрябіна, Обійми и Не твоя війна Океана Эльзы и даже Шум Go_А.

Нехитрой оказалась проделка некоторого Алексея Грина перепеть настоящий украинский хит Червона Рута — в собственной аранжировке, но без изменения названия цветка. Его коллега сумел перевести красную руту как “аленький цветочек”.

Этой весной украинцы лучше узнали о хобби россиян воровать украинские песни без согласия на это авторов. Отечественная исполнительница Христина Соловій в своих социальных сетях опубликовала новость, что некоторый Паша Изотов без ее разрешения использует ее песню Тримай.

Просто вкрав, присвоїв моє без дозволу і тепер я маю «поділитись» офіційно?? Чим не путінська стратегія відбирати території та присвоювати українську культуру?

Не підтримуйте популяризацію цього міксу і якщо побачите — блокуйте. дякую pic.twitter.com/2364fXDFtj — Христина Соловій (@soloviyka) February 19, 2022

Впоследствии стало известно, что россиянин после разглашения его поступка захотел получить права на песню.

Просто украл, присвоил мое без разрешения и теперь я должна “поделиться” официально, — возмущалась исполнительница.

После пленения бойцов Азова и военных, оборонявших Азовсталь, в Мариуполь спешили еще одни воры: там исполнители Аким Апачов и Дарья Фрей сняли клип и записали “песню” Азовсталь. Пливе кача.

Цинично еще и то, что в видео, кроме их речей с транскрипцией, есть кадры о бойцах полка Азов.

А об украинских художниках, которых присвоила Россия, мы тебе рассказывали раньше: можешь освежить свои знания, прочитав материал.

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