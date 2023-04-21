Песня о любви, на которой держится Украина! Jerry Heil выпустила новую композицию На небі — ні зорі

Музыка помогает нам в жизни. Она нас мотивирует, успокаивает, вдохновляет, очаровывает, иногда огорчает. Впрочем, все песни написаны для нас и о нас, каждый может найти в любой песне что-то для себя.

Многие украинские артисты пишут песни о войне. Так они выливают свою боль и волнения, а также привлекают внимание других к нашей стране. Украинская певица Jerry Heil выпустила новую песню На небі — ні зорі.

Новая работа артистки рассказывает о сильной украинской женщине, которая едет к любимому Бахмуту, чтобы привезти ему необходимое.

Jerry Heil — На небі — ні зорі: о чем песня

Из текста песни можно понять, что речь идет об обычной девушке, которую знают в ее маленьком городе за ее простоту и искренность. С первого куплета мы понимаем, что она очень быстро куда-то собирается и спешит. Она едет под Бахмут, потому что там — он. Девушка хочет увидеть его и везет свою любовь, которая будет греть его сердце, когда он снова пойдет в бой.

— Это песня о той любви, на которой держится Украина. Когда вышел трек BRONIA, люди начали выкладывать в TikTok видео под эту песню, как они женятся. Прямо сейчас, во время войны, более 10 000 видео!

Я поняла, что любовь среди войны самая настоящая, чистая и обнаженная, потому что надо иметь большую смелость, чтобы отважиться любить, и немалую волю, чтобы верить, что твой человек вернется с фронта, — объяснила певица.

Jerry Heil — На небі — ні зорі: слушать онлайн

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