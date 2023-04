Песня о мечтах миллионов украинцев: ENLEO о новом треке чорнеморе, съемке клипа и песне нашей победы

Сейчас появляется все большее количество артистов, которые развивают украинскую музыкальную индустрию и культуру. Они делают это свежо, по-новому и пытаются избегать шароварщины.

Молодой певец ENLEO уже полюбился украинцам своими переводами песен Another love (Tom Odell) и Take me to church (Hoizer). Своей версией песни Інша любов он даже привлек внимание исполнителя оригинала.

Но Никита Леонтьев не ограничивается только переводами. Он выпустил первую сольную песню в сотрудничестве с музыкальным лейблом Papa music. Песня чорнеморе имеет свой глубокий смысл. ENLEO рассказал Вікнам о съемке клипа, что придает ему силы и с чем ассоциируется Черное море.

ENLEO — чорнеморе: о чем песня

Песня чорнеморе символическая и рассказывает о мечтах миллионов украинцев, о нашей победе.

— “А если, наверное, не проснусь завтра? Сыграют ли волны мои песни?” Так я начинаю свою первую авторскую песню.

Я представляю день, когда война закончится. Первым, что я сделаю, поеду домой, в свой Мариуполь, к морю, моему родному морю. Первый мой авторский трек воплощает мечту и имеет мотивационный смысл — босые ноги на песке, и он будет наш, конечно, это я о Крыме. О доме, который у нас отняли. Я хочу, чтобы моя песня звучала на берегу Черного моря, — делится артист.

В комментарии Вікнам он отмечает, что его новая песня чорнеморе не только о самом море, а о сильном украинском желании победы, путешествиях в свободный Крым, туда, где наш дом.

— Черное море у меня ассоциируется с детскими годами, где я проводил много времени с родителями и друзьями. Жаль, что помню все маленькими отрывками памяти, — рассказывает Никита.

По его словам, съемки клипа проходили возле Киева.

— Мы искали локации, которые бы сильно напоминали Крым, и у нас это получилось. Два дня съемок были очень тяжелыми, но пролетели незаметно, — говорит певец.

Песня чорнеморе рассказывает о том, как трудно находить силы в наше время, но мы все равно должны это делать.

Я нахожу силы в общении с разными людьми, в прослушивании новой музыки или вспоминании старой. Также на это сильно влияет война, потому что она заставляет писать, изливать свою боль в творчество, — акцентирует Никита.

Также ENLEO поделился, что чорнеморе могла бы быть песней победы.

— Она не грустная, не медленная, но в то же время не слишком веселая. Убежден, что такой материал является убийцей так называемой шароварщины, где все украинское подано максимально стереотипно, — уверяет он.

ENLEO — чорнеморе: смысл клипа

По сюжету видеоработы, герой путешествует, получает увлекательные эмоции и встречает новых людей на пути. По дороге ребята знакомятся с музыкантом-единомышленником, путешествовавшим по стране только с одной гитарой и любимым вазоном с мятой.

Три разных по характеру и предпочтениям, однако объединенные музыкой ребята путешествуют по Украине, не думая о завтра. Исполняя написанные ими песни, они играют в разных пейзажах Украины, что ведет их по пути Черного моря — места их свободы и силы.

Песню чорнеморе написали ENLEO, Сергей Ранов, Евгений Триплов, а финальный микс возвел известный американский звукорежиссер Эндрю Маури, работавший с такими мировыми звездами как Shawn Mendes, Post Malone, Lizzo.

Режиссерами работы выступили друзья ENLEO — Мари Погребинская и Павел Закревский, работавшие над предыдущими видеоработами.

ENLEO — чорнеморе: слушать онлайн

Ранее мы рассказывали о новой песне Alena Omargalieva На краю, она посвящена женщинам, которые ждут своих мужчин с войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!