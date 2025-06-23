Остались только стены: квартира Тараса Тополи пострадала из-за атаки РФ

23 июня, во время российской атаки Киева, оккупанты повредили квартиру певца Тараса Тополи и его жены Елены. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

Тарас Тополя сообщил о разрушении жилья

Певец отметил, что квартира разрушена из-за удара баллистики:

— Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Еленой квартиру. Внутри все разбитое, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь.

В результате удара остались только стены, которые сейчас частично разрушены. По словам Тополи, им повезло, все в семье живы.

— Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо…. В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея…

Он пообещал предоставить больше комментариев по этой ситуации через несколько дней. Жена Тарас Елена Тополя выложила видео, которое сделала сразу после поражения дома.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Topolia (@alyoshasinger)

Напомним, российский удар Шахедами и баллистикой унес жизни пятерых киевлян, пострадали еще 19 человек. Есть попадание в дом в Шевченковском районе, здание полностью уничтожено.

От атаки пострадали Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы столицы.

Добавим, что в связи с обстрелом в Киеве вводятся изменения в движении общественного транспорта.

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