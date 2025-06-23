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Изменения в движении транспорта в Киеве после ночных обстрелов: что нужно знать пассажирам

Ирина Скосар, выпускающий редактор сайта 23 июня 2025, 08:23
Изменения в движении транспорта в Киеве после ночных обстрелов: что нужно знать пассажирам

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