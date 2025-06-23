Изменения в движении транспорта в Киеве после ночных обстрелов: что нужно знать пассажирам

В ночь на 23 июня Киев подвергся очередной вражеской атаке. Из-за последствий обстрела изменено движение общественного транспорта вблизи станции метро Святошин и на улице Ивана Выговского.

Изменения движения транспорта в столице: что известно

На ул. Ивана Выговского

Троллейбусы № 4, 5, 26, 35 курсируют только к площади Валерия Марченко.

Автобус № 32 двигается по маршруту: Литовский проспект – ул. Белицкая.

Автобус № 36ТР следует от ул. Северной через проспект Европейского Союза до ул. Чернобыльской и дальше к площади Валерия Марченко.

В районе станции метро Святошин

Автобусы № 37 и 37А сменили маршрут и курсируют через станцию ​​метро Нивки.

Автобус № 90 в направлении площади Валерия Марченко временно следует по схеме маршрута № 23.

Движение троллейбусов №41 задерживается.

Метрополитен продолжает работать в штатном режиме, однако один из выходов со станции Святошин – в направлении Чернобаевской площади (Героев Бреста) – временно закрыт.

Коммунальное предприятие Киевпасстранс обращается к пассажирам с просьбой учитывать эти изменения при планировании своих маршрутов и благодарит за понимание.

Напомним, ранее мы рассказывали, что только 12 станций метро Киева доступны для людей с инвалидностью.

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