Изменения в движении транспорта в Киеве после ночных обстрелов: что нужно знать пассажирам

В ночь на 23 июня Киев подвергся очередной вражеской атаке. Из-за последствий обстрела изменено движение общественного транспорта вблизи станции метро Святошин и на улице Ивана Выговского. Изменения движения транспорта в столице: что известно На ул. Ивана Выговского Троллейбусы № 4, 5, 26, 35 курсируют только к площади Валерия Марченко.Автобус № 32 двигается по маршруту: Литовский проспект – ул. Белицкая. Автобус № 36ТР следует от ул. Северной через проспект Европейского Союза до ул. Чернобыльской и дальше к площади Валерия Марченко. Читать по теме Шахедная ночь: от удара по Киеву есть погибшие и раненые (обновлено) Россияне совершили массированную атаку на Киев в ночь на 23 июня. Вся информация о последствиях атаки по состоянию на этот… В районе станции метро Святошин Автобусы № 37 и 37А сменили маршрут и курсируют через станцию метро Нивки. Автобус № 90 в направлении площади Валерия Марченко временно следует по схеме маршрута № 23. Движение троллейбусов №41 задерживается. Метрополитен продолжает работать в штатном режиме, однако один из выходов со станции Святошин – в направлении Чернобаевской площади (Героев Бреста) – временно закрыт. Коммунальное предприятие Киевпасстранс обращается к пассажирам с просьбой учитывать эти изменения при планировании своих маршрутов и благодарит за понимание. Напомним, ранее мы рассказывали, что только 12 станций метро Киева доступны для людей с инвалидностью. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Киев, Транспорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter