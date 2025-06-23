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Зміни в русі транспорту в Києві після нічного обстрілу: що потрібно знати пасажирам

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 23 Червня 2025, 08:23
Зміни в русі транспорту в Києві після нічного обстрілу: що потрібно знати пасажирам

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