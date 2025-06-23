Зміни в русі транспорту в Києві після нічного обстрілу: що потрібно знати пасажирам

У ніч на 23 червня Київ зазнав чергової ворожої атаки. Через наслідки обстрілу змінено рух громадського транспорту поблизу станції метро Святошин та на вулиці Івана Виговського.

Зміни руху транспорту у столиці: що відомо

На вул. Івана Виговського:

Тролейбуси № 4, 5, 26, 35 курсують лише до площі Валерія Марченка.

Автобус № 32 рухається за маршрутом: Литовський проспект – вул. Білицька.

Автобус № 36ТР слідує від вул. Північної через проспект Європейського Союзу до вул. Чорнобильської і далі до площі Валерія Марченка.

У районі станції метро Святошин

Автобуси № 37 і 37А змінили маршрут та курсують через станцію метро Нивки.

Автобус № 90 у напрямку площі Валерія Марченка тимчасово слідує за схемою маршруту № 23.

Рух тролейбусів № 41 затримується.

Метрополітен продовжує працювати у штатному режимі, проте один із виходів зі станції Святошин — у напрямку Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) — тимчасово зачинений.

Комунальне підприємство Київпастранс звертається до пасажирів із проханням враховувати ці зміни під час планування своїх маршрутів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про те, що лише 12 станцій метро Києва доступні для людей з інвалідністю.

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