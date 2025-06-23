Для тебе Війна в Україні

Залишилися тільки стіни: квартира Тараса Тополі постраждала через атаку РФ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 23 Червня 2025, 08:25
тарас тополя

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