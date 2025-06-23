23 червня, під час російської атаки Києва, окупанти пошкодили квартиру співака Тараса Тополі та його дружини Олени. Про це він повідомив в соціальній мережі Facebook.

Тарас Тополя повідомив про руйнування житла

Співак зазначив, що квартира зруйнована через удар балістики:

— Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Оленою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері.

Внаслідок удару залишилися тільки стіни, які нині частково зруйновані. За словами Тополі, їм пощастило, всі в родині живі.

Залишилися тільки стіни: квартира Тараса Тополі постраждала через атаку РФ / 2 Фотографії

— Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую…. На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…

Він пообіцяв надати більше коментарів щодо цієї ситуації за декілька днів. Дружина Тарас Олена Тополя виклала відео, яка зробила одразу після ураження будинку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Topolia (@alyoshasinger)

Нагадаємо, російський удар Шахедами та балістикою забрав життя п’ятьох киян, постраждали ще 19 осіб. Є влучання в будинок в Шевченківському районі, будівля повністю знищена.

Загалом від атаки постраждали Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони столиці.

Додамо, що у зв’язку з обстрілом у Києві вводять зміни у русі громадського транспорту.

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