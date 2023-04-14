Посвящение всем женщинам, которые ждут своих мужчин с войны: Alena Omargalieva о новой песне На краю

Полномасштабная война заставила многих из нас переосмыслить каждый аспект в своей жизни. Однако еще и дала понять, что одно из самых важных чувств продолжает двигать наш мир — и это, конечно, любовь.

Сегодня делают невозможное и проявляют нечеловеческую стойкость наши воины. А их всеми силами поддерживают и ждут дома их родные. Именно о людях, ожидающих своих любимых с войны, и говорится в новой песне На краю от украинской певицы Alena Omargalieva.

На краю — песня-посвящение всем женщинам, которые ждут своих мужчин с войны.

Песня На краю была написана еще в начале полномасштабной войны, когда певица была вместе с сыном в Польше, ее любимый муж и партнер по сцене Тамерлан — в рядах территориальной обороны.

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Впервые песня прозвучала на благотворительном концерте в главном холле Центрального железнодорожного вокзала Киева, где родные встречаются после долгой разлуки.

Когда я написала эту песню, думала, как я вообще буду ее исполнять. Думала, что когда впервые спою, то расплачусь. Поэтому я каждый раз сдерживаю себя, — говорит Alena Omargalieva в эксклюзивном интервью для Вікон.

Также важным символическим и эмоциональным дополнением песни стали голоса женщин, которые сегодня разлучены со своими любимыми, родителями и братьями. Они ждут самых родных дома, как когда-то ожидала встречи с любимым Alena Omargalieva.

Я очень хочу, чтобы каждая из нас дождалась своих защитников.

В эксклюзивном интервью Вікнам Alena Omargalieva рассказала, что на создание этой композиции ее вдохновил любимый муж Тамерлан. И именно он подсказал певице, что следует дать зазвучать и другим женщинам в ее песне.

Думала о том, что происходит, что много людей в разлуке. И это меня вдохновило. Тамерлан меня вдохновил.

Как это быть женой защитника, ждать своего любимого и одновременно творить и лечить людей музыкой, а также про украинский язык и поддержку — вскоре читай в эксклюзивном интервью Alena Omargalieva для Вікон.

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