Война должна была очистить украинскую культуру: Pianoбой о байрактарщине и шансах TVORCHI на Евровидении-2023

С началом полномасштабной войны украинское общество обрело новые смыслы и внутреннюю мощь. Казалось, что культура тоже должна очиститься от бессмысленности. Однако некоторые создатели продолжают действовать по старым схемам.

Украинский Pianoбой Дмитрий Шуров в разговоре с Вадимом Карпьяком поделился отношением к творчеству других исполнителей, имеющих неоднозначное одобрение. Также артист прокомментировал конкурс Евровидение-2023 и шансы группы TVORCHI на нем.

О шансах TVORCHI на Евровидении-2023

Я слушаю других конкурсантов. Слышал не всех, но большинство. Я думаю, что у них (TVORCHI, — ред.) яркая и современная песня.

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Но ты ведь понимаешь, что это конкурс не совсем о музыке. Она не является центральным элементом. Очень важно, как это будет выглядеть, насколько убедительно. И очень важно в принципе, как они будут представлять страну, что будут говорить и как себя вести.

Люди не столько голосуют за песню, на мой взгляд, а вообще за ауру, которую страна приносит на этот конкурс.

Я слышу как музыкант очень много референсов, которые дают сейчас продюсерам, когда создают песню. И вот позитив песни TVORCHI, по-моему, в том, что я не слышу никаких референсов и откуда эта песня пришла.

Потому что я слушаю композиции британской певицы, австрийской, норвежской. Но я здесь слышу немного Билли Айлиш, там кусочек из Эда Ширана. Это какие-то немного кальки. По-моему, плюс TVORCHI в том, что их песня достаточно оригинальна.

О байрактарщине в культуре

Снова, если вернуться немного к Евровидению, у нас было 380 заявок песен от украинских артистов, которые хотели попасть на отбор. Из них было 50 песен, которые можно было хоть как-то слушать с точки зрения их жизни во времени. То есть они будут со временем хоть как-то работать.

Я думаю, что это комплексный вопрос. Украинская музыка и культура как важная часть развития молодой страны и нации во многом повторяет ошибки, которые мы совершаем на всех уровнях.

В частности, мы никак не отойдем от постсоветской проблемы, которую можно назвать “заработать бабла и свалить”. То есть сделать что-то очень быстро, чтобы добиться того, что ты хочешь, и пойти дальше. То же самое происходит на всех уровнях.

Я только сейчас начинаю осознавать это, что происходит сейчас, после того как прошли первый шок, страхи, впечатления от того, что мы увидели. Начинаю понимать, что люди, которые делали вещи по запросу публики, если грубо говорить, то в конъюнктуре, сейчас очень быстро переформатируются.

Мне казалось, что эта война, какой бы она ужасной ни была, все же приведет к определенному очищению от этих уже привычных нам схем — скорой выгоды. Это ничего хорошего не делает культуре, по моему мнению.

И ты видишь, как люди, никогда не имевшие ни одной украинской песни или не с эстрадной, постсоветской мелодикой, берут в одну руку Тризуб, надевают вышиванку и прикрываются флагом. И начинают петь о гопаке или что-то такое.

Я понимаю, что это делается сейчас, чтобы заработать деньги, а потом пойти в следующий тренд.

Меня это шокирует, потому что это происходит на многих уровнях. И мне кажется, что этот путь ошибочен и не приводит к правильному балансу.

Развивают современную украинскую культуру не только музыканты, но писатели. Читай интервью Оксаны Забужко о судьбе языка агрессора в Украине.

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