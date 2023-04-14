Присвята усім жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни: Alena Omargalieva про нову пісню На краю

Повномасштабна війна змусила багатьох з нас переосмислити чи не кожен аспект у своєму житті. Однак ще й дала зрозуміти, що одне з найважливіших почуттів продовжує рухати наш світ — і це, звісно, кохання.

Сьогодні роблять неможливе та проявляють нелюдську стійкість наші воїни. Натомість їх усіма силами підтримують та чекають вдома їхні найрідніші. Саме про людей, які чекають на своїх коханих з війни, і йдеться у новій пісні На краю від української співачки Alena Omargalieva.

На краю — пісня-присвята усім жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни.

Пісня На краю була написана ще на початку повномасштабної війни, коли співачка була разом із сином у Польщі, а її коханий чоловік та партнер по сцені Тамерлан — у лавах територіальної оборони.

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Вперше пісня пролунала на благодійному концерті в головному холі Центрального залізничного вокзалу Києва, де найрідніші зустрічаються після довгої розлуки.

Коли я написала цю пісню, то думала, як я взагалі буду її виконувати. Думала, що коли вперше заспіваю, то розплачусь. Тому я щоразу себе стримую, — говорить Alena Omargalieva в ексклюзивному інтерв’ю для Вікон.

Також важливим символічним та емоційним доповненням пісні є голоси жінок, які сьогодні розлучені зі своїми коханими, батьками та братами. Вони чекають на найрідніших вдома, як колись чекала зустрічі з коханим Alena Omargalieva.

Я дуже хочу, щоб кожна з нас дочекалася своїх захисників.

В ексклюзивному інтерв’ю Вікнам Alena Omargalieva розповіла, що на створення цієї композиції її надихнув коханий чоловік Тамерлан. І саме він підказав співачці, що варто дати зазвучати й іншим жінкам у її пісні.

Думала про те, що відбувається, що багато людей в розлуці. І це мене надихнуло. Тамерлан мене надихнув.

Як це бути дружиною захисника, чекати на свого коханого та водночас творити й лікувати людей музикою, а також про українську мову та підтримку — незабаром читай в ексклюзивному інтерв’ю Alena Omargalieva для Вікон.

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