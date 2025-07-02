Співачка Тоня Матвієнко повідомила про побиття з боку водія служби таксі Bolt. Це сталося 30 червня. Подробицями інциденту вона поділилася на сторінці в Instagram.

Тоня Матвієнко заявила про напад з боку таксиста Bolt

За словами Матвієнко, водій поводився зневажливо з самого початку поїздки: на її прохання зачинити вікно через протяг відреагував з очевидною грубістю.

— Спочатку ігнорування, пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч. Мовляв, вікна не зачинить, бо на дворі спека і йому спекотно, — написала співачка.

Окрім відсутності ввічливої комунікації та уваги до прохань, він проігнорував її вимогу зупинити машину.

— Ситуація надалі переросла в абсолютний неадекват у розмові, і я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту — він відмовив. Довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився.

Я вийшла, грюкнула дверима. Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини й вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече.

Згодом Тоня Матвієнко звернулася до правоохоронних органів. Вона додала, що розповідає про інцидент не для хайпу і не бажає відповідати на запити про коментарі від ЗМІ.

— Я просто знаю, що я не єдина. Таких випадків багато. І ще більше тих, хто після них нічого не говорить, бо “нічого не доведеш”. Камер не було. Свідків не було. У водія своя історія. Заява написана.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

У поліції Києва вже відреагували на ситуацію. Там затримали чоловіка та додали, що зловмисником виявився 63-річний місцевий житель.

— Наразі дізнавачі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України — побої й мордування, — йдеться у заяві.

Як захистися під час поїздки у таксі

Юристка та координаторка організації ЮрФем.Підтримка Марта Змисла в коментарі vikna.tv пояснила, як убезпечитися під час поїздок в автівці таксі.

Під час конфлікту буває складно реагувати в контексті фіксації поведінки, особливо, якщо людина перебуває в замкненому середовищі. Неможливо зрозуміти наступні кроки кривдника, до того ж людина переживає за свою безпеку та життя.

В такому випадку варто заручитися підтримкою людей, покликати на допомогу і надати максимальний розголос інформації.

Якщо є така можливість — здійснити відеознімання, аудіозапис, будь-що, аби зафіксувати поведінку особи, її слова, вимоги тощо, щоб потім мати доказову базу насильницької поведінки, яка становила загрозу для життя та здоровʼя людини.

Також можна звернутися до поліції та написати заяву в письмовій формі. За можливості, варто додати документи, докази, скриншоти повідомлень, аудіозаписи, свідчення очевидців тощо.

Якщо свідки не можуть прийти з постраждалою особою до відділку, можна залишити правоохоронцям номер телефону цих людей. Якщо ситуація сталася із водієм таксі однієї з офіційних служб, обовʼязково треба написати відгук у службу.

Нагадаємо, у деяких містах України запустили таксі суто для жінок та дітей.

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