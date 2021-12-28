“Іноді страшно їздити в таксі, як себе убезпечити?”

Безпека в таксі дійсно актуальна тема, адже багато нападів скоюється в таксі.

Про це мовчать і жертви, і суспільство.

Найпростіша порада – це не економити на таксі, а викликати тільки перевіренні служби і дивитися рейтинг водія. Треба, щоб у водія було багато поїздок і високі оцінки за поїздки.

Що ще можна зробити? Скинути знайомим номер машини, в якій їдете. Залишатися з кимось на зв’язку. Треба, щоб ваш телефон був увімкнений до пункту призначення.

Самому треба бути дуже уважним, дивитися, щоб водій їхав точно за маршрутом. Це найменше що можна зробити.

Також не варто сідати на переднє сидіння авто. Якщо сідати наперед, ззаду може хтось сидіти і почати душити вас. Треба відкрити двері, оглянути машину і сідати на заднє сидіння.

Можна імітувати телефонну розмову, якщо немає змоги телефонувати, робити вигляд, що ви комусь повідомляєте інформацію про поїздку і що вас хтось виходить зустрічати.

А якщо ви піклуєтеся ще й про власну психологічну безпеку, радимо почитати про те, як не потрапити на гачок маніпулятора.