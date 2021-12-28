Поради

“Іноді страшно їздити в таксі, як себе убезпечити?”

Відповідає
Олег Волошко
Олег Волошко

Професійний тренер, тренер з жіночої самооборони

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Грудня 2021, 13:05
Безпека в таксі

Поради

“Іноді страшно їздити в таксі, як себе убезпечити?”
Відповідає
Олег Волошко
Олег Волошко
Професійний тренер, тренер з жіночої самооборони

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Що робити, якщо мені потрібна допомога благодійного фонду?”
Відповідає
Богдан Бердник
Богдан Бердник
Піарник благодійної платформи dobro.ua

“Як безпечно кермувати авто взимку?”
Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов
приватний сертифікований інструктор з водіння

“Як часто потрібно зважуватися?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Як привчити дитину їсти овочі?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
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