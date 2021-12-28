“Иногда страшно ездить в такси, как себя обезопасить?”

Безопасность в такси действительно актуальная тема, ведь многие нападения совершаются в такси.

Об этом молчат и жертвы, и общество.

Самый простой совет – это не экономить на такси, а вызвать только проверку службы и смотреть рейтинг водителя. Надо, чтобы у водителя было много поездок и высокие оценки поездки.

Что еще можно сделать? Сбросить знакомым номер машины, в которой едете. Остаться с кем-то на связи. Необходимо, чтобы телефон был включен в пункт назначения.

Самому нужно быть очень внимательным, смотреть, чтобы водитель ехал точно по маршруту. Это меньше всего можно сделать.

Также не стоит садиться на переднее сиденье авто. Если садиться вперед, сзади может кто-нибудь сидеть и начать душить вас. Надо открыть дверь, осмотреть машину и садиться на заднее сиденье.

Можно имитировать телефонный разговор, если нет возможности звонить по телефону, делать вид, что вы кому-то сообщаете информацию о поездке и что вас кто-то получается встречать.

А если вы заботитесь еще и о собственной психологической безопасности, рекомендуем почитать о том, как не попасть на крючок манипулятора.