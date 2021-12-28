Советы

“Иногда страшно ездить в такси, как себя обезопасить?”

Отвечает
Олег Волошко
Олег Волошко

Профессиональный тренер, тренер по женской самообороне

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 декабря 2021, 13:05
Безпека в таксі

Советы

“Иногда страшно ездить в такси, как себя обезопасить?”
Отвечает
Олег Волошко
Олег Волошко
Профессиональный тренер, тренер по женской самообороне

“Я привыкла запивать еду водой. Можно ли так делать?”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

“Что делать, если мне необходима помощь благотворительного фонда?”
Отвечает
Богдан Бердник
Богдан Бердник
Пиарщик благотворительной платформы dobro.ua

“Как безопасно водить машину зимой?”
Отвечает
Інструктор
Сергей Кузнецов
частный сертифицированный инструктор по вождению

“Как правильно взвешиваться?”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

“Как приучить ребёнка есть овощи?
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
Не хватает страхового стажа? Рассказываем, сможете ли вы получить пенсию
Читать дальше
Не хватает страхового стажа? Рассказываем, сможете ли вы получить пенсию