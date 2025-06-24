Go-A, Антитіла та інші зірки — для чого український шоу-біз звернувся до влади

Українська агенція з авторських та суміжних прав (УААСП) створила відкритий лист до чиновників щодо заборони російської музики на платформах Apple Music та Spotify.

Творці та автори спільноти звернулися до Офісу президента, Кабміну, Верховної Ради, РНБО, уповноваженого з питань захисту державної мови та інших державних інституцій із закликом звернути увагу на загрозу з боку російської музики в Україні.

На їхню думку, протягом багатьох років РФ проводить системну інформаційну та культурну експансію в Україні, поєднуючи це з повномасштабним вторгненням.

Агресор вкладає у це величезні ресурси та просуває серед аудиторії музичний та аудіовізуальний контент на музичних платформах та в соціальних мережах. Це негативно впливає на суспільство.

Заборонити російську музику на Apple Music та Spotify: пропозиція

Через прослуховування російської музики українські слухачі монетизують контент країни-агресорки. В спілці навели приклади пісень Sigma Boy та Homey гурту AY YOLA, які нещодавно стали вірусними в Україні та очолили чарти Apple Music.

— Важливо, що самі музиканти вищезгаданих російських гуртів публічно відмітили суттєвий дохід від платних прослуховувань з України, і заявили, що направляють його на підтримку російських військових, залучених у війні проти України, — додають у зверненні.

Попри постійну загрозу з боку РФ, чимало українців продовжують слухати російські пісні, а окупанти вкладають великі гроші для просування наративів про “одну мову й один народ”.

В УААСП зазначають, що до повномасштабного вторгнення і навіть протягом першого року після деякі українські лейбли мали договори з російськими лейблами на кшталт Warner Russia, просували російських артистів в Україні та робили релізи нових пісень. Для цього користувалися агрегатором Believe, який досі працює і заробляє в Росії.

Тож організація закликає держоргани розробити та вжити достатніх заходів для захисту українського культурного простору від російськомовного контенту.

— Ми звертаємося до всіх органів державної влади з проханням почати діалог з офісами популярних стрімінгових платформ, з метою технічно заблокувати можливість завантаження та стрімінгу російських пісень на території України, — пропонують автори листа.

Також за потреби просять розробити та впровадити необхідне законодавство.

Наостанок там додали, що українська музична індустрія не має достатньо ресурсу, щоб самостійно протистояти російському контенту, який просувають під керівництвом ФСБ та за гроші з прибутків нафто-газового комплексу.

— Ми потребуємо підтримки зі сторони держави. Інакше ризикуємо програти боротьбу за серця, свідомість та плей-листи українців.

Серед підписантів — Тарас Тополя (Антитіла), Арсен Мірзоян, Олег Михайлюта (ТНМК), Катерина Павленко (Go-A), Олександр Барановський (Друга ріка) та інші музиканти.

Нагадаємо, що навесні українці вже створювали петицію до Кабміну з проханням заблокувати російську музику на стримінгових сервісах.

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