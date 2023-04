Пісня про мрії мільйонів українців: ENLEO про новий трек чорнеморе, знімання кліпу та пісню перемоги

Зараз з’являється дедалі більше артистів, які розвивають українську музичну індустрію та культуру. Вони роблять це свіжо, по-новому та намагаються уникати шароварщини.

Молодий співак ENLEO вже полюбився українцям своїми перекладами пісень Another love (Tom Odell) та Take me to church (Hoizer). Своєю версією пісні Інша любов він навіть привернув увагу виконавця оригіналу.

Але Нікіта Леонтьєв не обмежується лише перекладами. Він випустив першу сольну пісню у співпраці з музичним лейблом Papa music. Пісня чорнеморе має свій глибокий сенс.

ENLEO розповів Вікнам про знімання кліпу, що надає йому сил та з чим асоціюється Чорне море.

ENLEO — чорнеморе: про що пісня

Пісня чорнеморе символічна та розповідає про мрії мільйонів українців, про бажання нашої перемоги.

— “А якщо, напевно, не прокинусь завтра? Чи зіграють хвилі мої пісні?” Так я починаю свою першу авторську пісню.

Я уявляю день, коли закінчиться війна. Першим, що я зроблю — я поїду додому, у свій Маріуполь, до моря, мого рідного моря.

Перший мій авторський трек втілює мрію і має мотиваційний сенс — босі ноги на піску, і він буде наш, звісно, це я про Крим. Про дім, який у нас відібрали. Я хочу, щоб моя пісня звучала на березі Чорного моря, — ділиться артист.

У коментарі Вікнам він наголошує, що його нова пісня чорнеморе — не лише про саме море, а про сильне українське бажання перемоги, подорожі у вільний Крим, туди, де наш дім.

— Чорне море в мене асоціюється з дитячими роками, де я проводив багато часу з батьками та друзями. Шкода, що пам‘ятаю все маленькими уривками пам‘яті, — розповідає Нікіта.

За його словами, знімання кліпу проходили біля Києва.

— Ми шукали локації, які сильно нагадували б Крим, і в нас це вийшло. Два дні знімань були надзвичайно важкими, але пролетіли непомітно, — говорить співак.

Пісня чорнеморе розповідає про те, як важко знаходити сили в наш час, але ми все одно маємо це робити.

Я знаходжу сили в спілкуванні з різними людьми, у прослуховуванні нової музики або згадуванні старої. Також на це сильно впливає війна, бо вона змушує писати, виливати свій біль у творчість, — акцентує Нікіта.

Також ENLEO поділився, що чорнеморе могла б бути піснею перемоги.

— Вона не сумна, не повільна, але водночас не є якоюсь надто веселою. Переконаний, що такий матеріал є вбивцею так званої шароварщини, де все українське подане максимально стереотипно, — запевняє він.

ENLEO — чорнеморе: сенс кліпу

За сюжетом відеороботи, герой подорожує, отримує захопливі емоції та зустрічає нових людей на шляху. По дорозі хлопці знайомляться з музикантом-однодумцем, що подорожував країною тільки з однією гітарою та улюбленим вазоном з м’ятою.

Три різні за характерами та вподобаннями, проте об’єднані музикою хлопці подорожують Україною, не думаючи про завтра.

Виконуючи написані ними пісні, вони грають їх в різних пейзажах України, що веде їх по шляху Чорного моря — місця їх свободи та сили.

Пісню чорнеморе написали ENLEO, Сергій Ранов, Євген Тріплов, а фінальний мікс звів відомий американський звукорежисер Ендрю Маурі, який працював з такими світовими зірками як Shawn Mendes, Post Malone, Lizzo.

Режисерами роботи виступили друзі ENLEO — Марі Погребинська та Павло Закревський, які працювали над попередніми відеороботами.

ENLEO — чорнеморе: слухати онлайн

