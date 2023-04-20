Шоу-біз
Ексклюзив

Пісня про мрії мільйонів українців: ENLEO про новий трек чорнеморе, знімання кліпу та пісню перемоги

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Квітня 2023, 09:00
ENLEO — чорнеморе: прем’єра кліпу та пісні

Ексклюзиви
як самостійно підтримати дитину
Дати страху обличчя та зробити його смішним. Як самостійно підтримати свою дитину без звернення до психотерапевта
Олена Фроляк
Основа і запорука міцного шлюбу — це почуття гумору: інтерв’ю Олени Фроляк про секрети гармонійних стосунків
Булінг
Жорстокість — родом із дитинства. Чому виникає дитяча агресія і що робити, якщо твоя дитина булить інших
Пісня про мрії мільйонів українців: ENLEO про новий трек чорнеморе, знімання кліпу та пісню перемоги
Де б я не була, в Україні я вдома! Історія військової Хуліганки про рішення піти воювати та сильних українок
Дивитись більше

Більше новин
як самостійно підтримати дитину
Дати страху обличчя та зробити його смішним. Як самостійно підтримати свою дитину без звернення до психотерапевта
Як поляки допомагають Україні: ініціатива Team Krakow dla Ukrainy
Не можемо змиритися з діями Росії! Благодійники з Польщі передали понад 200 тонн допомоги
Спалах у небі над Києвом:
ППО, супутник чи, може, НЛО? Загадкові спалахи над Києвом: що відомо на цю мить
Як лікувати застуду
Допомогти організму. Як правильно лікувати застуду: поради сімейної лікарки
Дивитись більше

Матеріали по темі

Треки українських виконавців
Різні, але такі рідні! Треки українських виконавців, які вийшли весною 2023
Alena Omargalieva
Присвята усім жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни: Alena Omargalieva про нову пісню На краю
Євробачення 2023
“Світ палає, а ти — дій”: гурт TVORCHI про зміни в конкурсній пісні та підготовку до Євробачення 2023
Пісня про мрії мільйонів українців: ENLEO про новий трек чорнеморе, знімання кліпу та пісню перемоги
Заспівав Червону руту в центрі Києва! Зірка кантрі-музики Бред Пейслі приїхав підтримати українців

Відео
0:03:58
Як поляки допомагають Україні: ініціатива Team Krakow dla Ukrainy

Не можемо змиритися з діями Росії! Благодійники з Польщі передали понад 200 тонн допомоги
0:01:46
Спалах у небі над Києвом:
ППО, супутник чи, може, НЛО? Загадкові спалахи над Києвом: що відомо на цю мить
Карта бойових дій в Україні
Тактика окупантів — живий щит з колаборантів: карта бойових дій в Україні 20 квітня в режимі онлайн
0:04:05
Мосьпанове
Кілька днів під окупацією — рік без світла. Як живе Мосьпанове на Харківщині зараз
0:15:16
Олексій Афанасьєв
Пішов у ТрО з двома кумами, а тепер вони його ангели-охоронці… Історія добровольця, який врятував понад сто життів
0:08:21
Як живуть люди у Слов'янську
Люди не встигають лагодити вікна: як живуть мешканці Слов’янська під постійними обстрілами
0:05:45
Табір для військовополонених росіян
Такого навіть уявити не могли! Фотографи Ліберови показали, як утримують російських військовополонених
0:04:52
ПЦУ
Досі залежать від Росії? Яка ситуація з церквами на Харківщині
0:05:54
Тарифи на електроенергію
Борги можуть збільшитися? Чи зростуть тарифи на електроенергію в Україні
Карта бойових дій в Україні
Часом від ворога відділяє лише кілька метрів: карта бойових дій в Україні 19 квітня в режимі онлайн
Більше відео
Як лікувати застуду
Читати далі
Допомогти організму. Як правильно лікувати застуду: поради сімейної лікарки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь