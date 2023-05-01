Шоу-биз

Чтобы все понять, достаточно только взгляда! Артем Пивоваров и Quest Pistols — Очі: о чем песня

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 мая 2023, 15:00
Артем Пивоваров та Quest Pistols — Очі: прем’єра кліпу і пісні
Фото: Instagram

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