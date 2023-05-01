Чтобы все понять, достаточно только взгляда! Артем Пивоваров и Quest Pistols — Очі: о чем песня

Украинские артисты продолжают развивать нашу музыкальную сферу. Так Артем Пивоваров продолжает свой проект Твої вірші, мої ноти. На этот раз Артем Пивоваров и Quest Pistols выпустили песню Очі.

Артем Пивоваров и Quest Pistols — Очі: о чем песня

В основе песни Очі лежит поэзия писателя Григория Чупрынки, а именно стихотворение Глянь їй в очі. Писатель воспринимал человека как часть мироздания и удачно описывал его связь с природой. А Артем Пивоваров называет его одним из самых романтичных поэтов своего времени.

— Он оригинально думал, что отличало его от других, умел живописно и метафорически характеризовать те или иные события в отношениях, — говорит певец.

Он рассказывает, что песня Очі имеет понятный смысл.

— Иногда, встретив кого-нибудь, нам даже не нужно ничего говорить. Достаточно посмотреть друг другу в глаза, чтобы понять все без слов, — делится Артем.

Строки из стихотворения Григория Чупрынки:

Глянь їй в очі! — Таємнича Згага щастя, згага волі В їх розлита, і обличчя Сяє в дивнім ореолі.

Участник группы Quest Pistols Никита Горюк сказал, что проект Твої вірші, мої ноти имеет мощное сочетание поколений.

— Через призму времени мы понимаем, что определенные темы, особенно касающиеся любви и женской красоты, всегда были актуальны и отзываются в сердцах всех слушателей.

Коллега Никиты по группе Костя Боровский поделился, что украинская поэзия поражает его силой, глубиной языка, ритмической пульсацией стихов и невероятной певучестью.

Для меня было важно, как эта любовная лирика резонирует с лейтмотивом борьбы, где счастье и воля всегда тождественны, — сказал он. В этой песне он записывал рэп, сказал, что все вышло естественно.

— Безусловно, это мощная украинская вибрация в современной обертке, — акцентировал он.

Артем Пивоваров и Quest Pistols — Очі: слушать онлайн

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