Ірина Мазіпчук малює картини, а гроші віддає на благодійність — на диво чекає 10-річний Артем

Дива трапляються і в реальному житті. Про це точно знає киянка Ірина Мазіпчук, яка зважилася допомогти 10-річному хлопчикові Артему, який дуже хоче ходити.

Ірина малює картини з дитинства, а впродовж останнього року зайнялася цим професійно. Вона пройшла десять курсів з акварелі в онлайн-школі, тож тепер малює в різних жанрах – натюрморти, пейзажі, портрети. Усе – за натхненням.

За рік дівчина назбирала майже 100 робіт.

Спочатку я думала просто подарувати їх всім знайомим і охочим по закінченню навчання. Але одна моя знайома порадила їх продати, а гроші віддати на благодійність. Ця думка мене переслідувала кілька тижнів.

За правилами школи, картини, які учні малюють під час навчання — не для продажу, а лише для особистого архіву. Та для Ірини зробили виключення. Усе тому, що кошти від продажу підуть на благодійність.

Я раніше ходила і в дитячі будинки з допомогою, і в притулки для тварин, але подібним і так масштабно займаюсь вперше. Сподіваюся все вийде, — каже Ірина.

На платформі dobro.ua Ірині запропонували збирати кошти для Артема Волинця. Благодійники кажуть — у хлопчика ситуація критична.

Історія маленького Артема

Артемкові 10 років, та він уже маленький герой – пережив чотири операції на нозі. Він народився з рідкісним аномальним розвитком лівої ніжки й поки зростав, різниця в довжині ніг збільшувалася, деформувалися суглоби і судини.

Три роки тому завдяки благодійникам хлопець зміг отримати можливість ходити – носив ортез, який підтримував суглоб.

Торік Артем мав приїхати в Німеччину на останню операцію з подовження ніжки та заміни внутрішнього імпланту. Прогнози лікарів були дуже перспективними. Та на заваді стала пандемія та закриття кордонів.

Дорогоцінний час було втрачено. Ніжка росла, нога ще більше деформувалася через імплант та ортези.

Влітку цього року Артем таки потрапив до лікарів у Німеччині – ті сповістили про невтішну новину. Подовжити ніжку вже не вдасться.

Єдине, що пропонують медики, для того, щоб Артемко міг взагалі ходити, – якнайшвидше витягти імплант і ампутувати ніжку.

Якщо провести операцію вчасно, хлопчикові зроблять два протези – на час реабілітації та “розумний протез” із рухомим колінним суглобом. Це дозволить Артемові ходити і жити повноцінним життям.

Збір коштів

Вартість протезу та операції – 56 тисяч євро. На благодійній платформі dobro.ua для хлопчика мріють зібрати 882 тисячі гривень. Це покриє витрати на протез.

Зробити добро і долучитися до благодійної акції можете і ви. Придбавши картину Ірини Мазіпчук можна і оселю прикрасити, і наблизити справдження мрії Артемка.

Більше подробиць про Артемка шукайте на сайті Української Біржі Благодійності.

А якщо вам кортить до свят зробити ще одне диво – радимо почитати про те, як проходять благодійні акції на свята в Україні.