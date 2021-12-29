Ти можеш створити диво! Як проходять благодійні акції на свята в Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Грудня 2021, 16:05
Благодійність на Новий рік в Україні 2021
Фото: Unsplash

Більше новин
Ти можеш створити диво! Як проходять благодійні акції на свята в Україні
Немає жодних правил: Олексій Тригубенко про гендерні стереотипи, власні недоліки та наставника у стосунках
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 29.12.2021 (17:30)
Снег
Негода в Україні: як по всій країні лютує небезпечна зимова погода
Испания
Бої в Іспанії: як проходила велика яєчно-борошняна баталія
Дивитись більше

Матеріали по темі

імбирне печиво рецепт
Королівські пряники на Новий рік. Тримайте рецепт улюбленого імбирного печива Єлизавети ІІ
Олів'є
Олів’є 2022: як приготувати смачний новорічний салат і скільки це коштує
Що подарувати батька на Новий рік
Небанально і від душі! Що подарувати батькам на Новий рік 2022
Ти можеш створити диво! Як проходять благодійні акції на свята в Україні
Святкова підбірка кіно: що тобі подивитись на вихідних. Ні, ми не додавали Сам удома

Відео
0:35:00
Вікна 17:30

Вікна-новини. Випуск від 29.12.2021 (17:30)
0:02:49
Снег
Негода в Україні: як по всій країні лютує небезпечна зимова погода
0:01:04
Испания
Бої в Іспанії: як проходила велика яєчно-борошняна баталія
0:20:00
Вікна-новини випуск від 29.12.2021 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 29.12.2021 (14:30)
0:03:23
імбирне печиво рецепт
Королівські пряники на Новий рік. Тримайте рецепт улюбленого імбирного печива Єлизавети ІІ
0:20:00
11:30
Вікна-новини. Випуск від 29.12.2021 (11:30)
0:00:41
НАТО-Росія
Офіційна дата перемовин РФ та США: чого Путін вимагає від НАТО
0:03:48
салат для вояк
Сім тонн святкового настрою для вояків: як приготувати найбільший салат олів’є в Україні
0:34:24
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 28.12.2021 (22:00)
0:01:18
Ікра
Усі тонкощі вибору червоної ікри: як обрати хороший продукт
Більше відео
Як підготувати авто до дальньої поїздки взимку — поради досвідчених водіїв
Читати далі
Як підготувати авто до дальньої поїздки взимку — поради досвідчених водіїв