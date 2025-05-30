Тепер ми як пани! Як американці подарували дім багатодітній родині українців

Будинок вартістю 120 тисяч доларів подарували американці багатодітній родині з селища Прудянка на Харківщині. Гроші на модульний будинок для вісьмох дітей та їхніх батьків збирали донатами прості американці.

Ми досі не можемо повірити! Історія родини, якій американці подарували будинок

Прудянка розташована у Дергачівській громаді, на прикордонні. Це за 10 кілометрів від росіян! До вторгнення тут жило близько 2 000 людей, а зараз — трохи більше ніж 300. Сюди вже долітають російські дрони на оптоволокні. Будинки тут всюди потрощені ударами ворога. Прудянка зруйнована на 90%.

У 2022 році тут проходила лінія фронту. Від хати багатодітної родини Гусєвих не лишилося навіть стін. Вторгнення родина зустріла у своїй невеличкій оселі на три кімнати. Хата була дерев’яна, тож від неї нічого не лишилося.

Летіло так, що ми повзали по землі і боялися голову підняти. Цей звук, і здається, що зараз прямо на тебе впаде. Ми під хатою шукали, де сховатися, — каже Микола Гусєв.

Виїхали з Прудянки Гусєви лише за два місяці, навіть город встигли посадити. Повертатися було нікуди. Тепер замість 46 квадратів мають 140 — свої кімнати є у дітей та батьків. Також є власна котельна, альтанка на вулиці, зона барбекю.

Очільник Дергачівської громади розповідає, що нині намагаються залучати благодійників для відновлення. Адже попри небезпеку люди все одно повертаються додому. У громаді вже зробили понад 50 таких модульних будинків.

Зводили будинок протягом трьох місяців. Увесь процес транслювали в соцмережах фонду, таким способом і збирали донати. Американці стали писати благодійникам на тлі заяв Трампа, що мають іншу позицію, і хочуть допомогти.

Кожна деталь, коли ми сюди зайшли, була! У холодильнику — м’ясо, молочко для дітей, на столі квіти. Ми досі не віримо! Як пани тепер.

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