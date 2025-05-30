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Тепер ми як пани! Як американці подарували дім багатодітній родині українців

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 30 Травня 2025, 19:30

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