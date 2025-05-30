Теперь мы как цари! Как американцы подарили дом многодетной семье украинцев

Дом стоимостью 120 тысяч долларов подарили американцы многодетной семье из поселка Прудянка Харьковской области. Деньги на модульное здание для восьми детей и их родителей собирали донатами простые американцы.

Мы до сих пор не можем поверить! История семьи, которой американцы подарили дом

Прудянка расположена в Дергачевской громаде, на приграничье. Это в 10 километрах от россиян! До вторжения здесь жило около 2 000 человек, а сейчас — чуть больше 300. Сюда уже долетают российские дроны на оптоволокне. Дома здесь повсюду разбиты ударами врага. Прудянка разрушена на 90%.

В 2022 году здесь проходила линия фронта. От дома многодетной семьи Гусевых не осталось даже стен. Вторжение семья встретила в своем небольшом доме на три комнаты. Дом был деревянный, так что от него ничего не осталось.

Летело так, что мы ползали по земле и боялись поднять голову. Этот звук и кажется, что сейчас прямо на тебя упадет. Мы под домом искали, где спрятаться, — говорит Николай Гусев.

Выехали из Прудянки Гусевы только через два месяца, даже огород успели посадить. Возвращаться было некуда. Теперь вместо 46 квадратов имеют 140 — свои комнаты есть у детей и родителей. Также есть собственная котельная, беседка на улице, зона барбекю.

Глава Дергачевской громады рассказывает, что сейчас пытаются привлекать благотворителей для восстановления. Ведь, несмотря на опасность, люди все равно возвращаются домой. В селе уже сделали более 50 таких модульных домов.

Строили дом в течение трех месяцев. Весь процесс транслировали в соцсетях фонда, таким способом и собирали донаты. Американцы стали писать благодетелям на фоне заявлений Трампа, что имеют другую позицию, и хотят помочь.

Каждая деталь, когда мы сюда вошли, была! В холодильнике — мясо, молочко для детей, на столе цветы. Мы до сих пор не верим! Как цари теперь.

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