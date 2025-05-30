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Теперь мы как цари! Как американцы подарили дом многодетной семье украинцев

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 30 мая 2025, 19:30

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