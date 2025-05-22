Рев моторов, рок и кожанки: как байкеры собирали деньги для детдомов

В Ужгороде — грандиозное открытие мотосезона. Более сотни байкеров устроили невероятное шоу на улицах города! Что привезли с собой мотолюбители из Словакии и разных уголков Украины? Рассказываем, как развлечение превратилось в масштабную благотворительную акцию. Как байкеры собирали деньги для детей в детских домах Байкеры собирали деньги малышам в детдомах. Они объединили зрелищный пробег по улицам города с благотворительной целью. В городском парке взрослых и малышей развлекали аниматоры. Сами же байкеры катали всех желающих за донат для детей. Деньги собирали в поддержку местных и релоцированных детских домов. Для детей с инвалидностью, в детских домах, сейчас их на Закарпатье много! Много детей из восточных областей, которые остались без родителей, — говорит соорганизатор мотопробега Федор Огурчак. Сперва действо началось с проезда на байках. Были и ретро, и современные. Байкеры показывают свои талисманы и рассказывают, почему именно их транспорт уникален.В мото-тусовке есть как новички, так и старожилы. Делятся, что им по душе атмосфера братства и взаимопомощи. Байку Кельта уже 42 года. Ужгородец рассказывает, что к мотопробегам присоединился шесть лет назад, а байку дал вторую жизнь. Главное — это ездить, а какой у тебя байк — старый или новый, Днепр, Ява, Хонда или Харли — неважно. Главное это хотеть ездить, отдыхать и радоваться жизни, — говорит Кельт. Читать по теме Хачапури для сыновей. История грузинки Луары, которая помогает войску, чем может Более 30 лет назад россияне забрали и ее дом. Смотри историю Луары. Гости говорят, что получили незабываемые впечатления и воспоминания. Кто-то оседлал железного коня впервые. Большинство же рассматривали мощные байки, фотографировались и щедро донатили. Каждый байкерский слет имеет благотворительную цель. Мотоциклисты донатят сами и собирают деньги в поддержку армии, помогают всем нуждающимся во внимании и заботе. Раньше мы рассказывали историю бойца, выжившего после удара бомбы в 200 кг. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Благодійність, Волонтерство, Ужгород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter