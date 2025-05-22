Рев моторів, рок і шкірянки: як байкери збирали кошти для дитбудинків

В Ужгороді грандіозне відкриття мотосезону. Понад сотня байкерів влаштували неймовірне шоу на вулицях міста! Що привезли з собою мотолюбителі зі Словаччини та різних куточків України? Розповідаємо, як розвага перетворилася на масштабну благодійну акцію.

Як байкери збирали кошти для дітей у сиротинцях

Байкери збирали кошти малюкам у дитбудинках. Вони поєднали видовищний пробіг вулицями міста з благодійною метою. У міському парку дорослих і малих розважали аніматори. Самі ж байкери катали всіх охочих за донат для діток. Кошти збирали на підтримку місцевих та релокованих дитячих будинків.

Для дітей з інвалідністю, у дитячих будинках, зараз їх на Закарпатті багато! Багато діточок зі східних областей, які залишилися без батьків, — каже співорганізатор мотопробігу Федір Огурчак.

Спершу дійство розпочалося з проїзду на байках. Були і ретро, і сучасні. Байкери показують свої талісмани та розповідають, чому саме їхній транспорт унікальний.

У мототусовці є як новачки, так і старожили. Діляться, що їм до душі атмосфера братерства і взаємодопомоги. Байку Кельта вже 42 роки. Ужгородець розповідає, що до мотопробігів доєднався шість років тому, а байку дав друге життя.

Головне — це їздити, а який у тебе байк — старий чи новий, Дніпро, Ява, Хонда чи Харлі — неважливо. Головне це хотіти їздити, відпочивати і радіти життю, — каже Кельт.

Гості кажуть, що отримали незабутні враження та спогади. Хтось осідлав залізного коня вперше. А більшість роздивлялися потужні байки, фотографувалися і щедро донатили. Кожен байкерський зліт має благодійну мету.

Мотоциклісти донатять самі і збирають гроші на підтримку армії, допомагають усім, хто потребує уваги і турботи.

Раніше ми розповідали історію бійця, який вижив після удару бомби у 200 кг.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!