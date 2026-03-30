Хвиля замінувань в Україні: Нацполіція зафіксувала понад 1200 анонімних повідомлень

Сьогодні, 30 березня, Україну накрила масштабна хвиля анонімного терору. Починаючи з 11:00, на електронні адреси сотень установ по всій державі почали масово надходити повідомлення про замінування. Під ударом опинилися органи влади, школи, банки та стратегічні підприємства.

Ситуація в столиці: як працює поліція Києва

Перші тривожні сигнали надійшли з Києва. Столичні правоохоронці негайно розпочали обстеження об’єктів, куди надійшли анонімки. Як повідомили у поліції Києва, перевірки тривають у державних установах та на інших об’єктах критичної інфраструктури.

На місцях наразі працюють профільні служби — наряди поліції, кінологи зі службовими собаками та вибухотехніки. Кожне повідомлення ретельно перевіряється та відпрацьовується, — зазначають у пресцентрі столичної поліції.

Загроза не обмежилася лише столицею. Кореспонденти Суспільного зафіксували масові повідомлення у багатьох регіонах країни. Зокрема, у Сумах ситуація виявилася особливо напруженою.

У Сумах надійшло повідомлення про мінування шкіл, ОВА та ЦНАПу, — підтвердив речник ГУНП в Сумській області Володимир Крупецьких у коментарі Суспільному.

Крім того, журналісти видання повідомляють про аналогічні інциденти на Волині, в Ужгороді, Дніпрі та Житомирі. Варто нагадати, що подібна ситуація вже спостерігалася у жовтні 2025-го, коли правоохоронцям також довелося перевіряти сотні фейкових викликів.

Читати на тему Росія скидає до 8 мін з одного дрона типу Shahed — Флеш Російські війська почали використовувати дрони Shahed для дистанційного мінування.

Статистика та версія про ІПСО від Нацполіції

Найбільш повну картину подій надали у центральному апараті відомства. Станом на 14:50 до підрозділів надійшло вже 1216 анонімних повідомлень. Як зазначає Нацполіція, наразі фахівці встигли перевірити близько 20% об’єктів.

У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася. Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень. Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога, — наголошує Нацполіція.

Правоохоронці акцентують: за такі жарти передбачена сувора кримінальна відповідальність. Громадян просять зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Перевірки решти об’єктів тривають із дотриманням усіх протоколів безпеки.

Попри те, що більшість таких повідомлень виявляються хибними, їхні наслідки є цілком реальними та болючими для суспільства. Тому читай, як поводитися під час хвилі мінувань шкіл в Україні.

