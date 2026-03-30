Волна минирований в Украине: Нацполиция зафиксировала более 1200 анонимных сообщений

Сегодня, 30 марта, Украину накрыла масштабная волна анонимного террора. Начиная с 11:00, на электронные адреса сотен учреждений по всей стране начали массово поступать сообщения о минировании. Под ударом оказались органы власти, школы, банки и стратегические предприятия.

Ситуация в столице: как работает полиция Киева

Первые тревожные сигналы поступили из Киева. Столичные правоохранители немедленно начали обследование объектов, по которым пришли анонимки. Как сообщили в полиции Киева, проверки продолжаются в государственных учреждениях и на других объектах критической инфраструктуры.

На местах сейчас работают профильные службы — наряды полиции, кинологи со служебными собаками и взрывотехники. Каждое сообщение тщательно проверяется и отрабатывается, — отмечают в пресс-центре столичной полиции.

Угроза не ограничилась только столицей. Корреспонденты Суспільного зафиксировали массовые сообщения во многих регионах страны. В частности, в Сумах ситуация оказалась особенно напряженной.

В Сумах поступило сообщение о минировании школ, ОВА и ЦНАПа, — подтвердил спикер ГУНП в Сумской области Владимир Крупецких в комментарии Суспільному.

Кроме того, журналисты издания сообщают об аналогичных инцидентах на Волыни, в Ужгороде, Днепре и Житомире. Стоит напомнить, что подобная ситуация уже наблюдалась в октябре 2025-го, когда правоохранителям также пришлось проверять сотни фейковых вызовов.

Читать по теме Россия сбрасывает до 8 мин с одного дрона типа Shahed — Флэш Российские войска начали использовать дроны Shahed для дистанционного минирования.

Статистика и версия об ИПСО от Нацполиции

Наиболее полную картину событий предоставили в центральном аппарате ведомства. По состоянию на 14:50 в подразделения поступило уже 1216 анонимных сообщений. Как отмечает Нацполиция, на данный момент специалисты успели проверить около 20% объектов.

Ни в одном из проверенных случаев информация о минировании не подтвердилась. Полиция принимает меры для установления лиц, причастных к распространению ложных сообщений. Не исключено, что это очередная ИПСО от врага, — подчеркивает Нацполиция.

Правоохранители акцентируют: за подобные шутки предусмотрена строгая уголовная ответственность. Граждан просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Проверки остальных объектов продолжаются с соблюдением всех протоколов безопасности.

Несмотря на то, что большинство таких сообщений оказываются ложными, их последствия вполне реальны и болезненны для общества.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!