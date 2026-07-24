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Боздоский парк в Ужгороде: история, развлечения и как добраться

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 июля 2026, 11:06 3 мин.
Боздошский парк: лесной массив в сердце Ужгорода
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