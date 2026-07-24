Боздоский парк в Ужгороде: история, развлечения и как добраться

На левом берегу реки Уж находится локация, которую местные жители часто называют легкими города. Боздошский парк — это огромная территория, сочетающая в себе дикую природу и современные зоны отдыха. Его масштабы настолько велики, что гости города нередко путают парк с настоящим лесом, чудом сохранившимся неподалеку от центра.

Боздошский парк: история основания и название

Сегодня район Боздош считается одним из наиболее перспективных в областном центре, но само название имеет глубокие корни.

История Боздошского парка началась в 1954 году, под него было заложено 58 гектаров. Территория имеет форму неправильного полуовала, зажатого между Боздошской дорогой и живописным изгибом Ужа.

Парк разделен на три функциональные зоны: сектор зеленых насаждений для тихих прогулок, территорию аттракционов и зону хозяйственной деятельности.

Боздошский парк: что посмотреть и какие развлечения выбрать

Основная ценность парка — его уникальная флора. Здесь местные грабы, клены и ясени соседствуют с экзотическими видами, такими как японская софора, бархат амурский и катальпа гибридная. Это создает особый микроклимат: даже в жару воздух здесь остается чистым и прохладным.

Итак, что посмотреть в Боздошском парке:

Источник минеральной воды: расположен неподалеку от входа, он привлекает очереди горожан;

Активный отдых: обустроенная баскетбольная площадка, действует прокат велосипедов и роликов. Для детей работают батуты, надувные горки и веревочный городок;

Особые мероприятия: территория парка является традиционным местом проведения фестиваля «Ужгородская палачинта» и ежегодных осенних ярмарок;

Зимние развлечения: в холодное время года здесь заливают каток с пунктом проката снаряжения.

Для комфортного отдыха в передней части парка оборудованы специальные платные места для пикников. Посреди массива расположен большой пруд, а значительная часть аллей выходит прямо к берегу реки.

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Боздошский парк: адрес и логистика

Официально Боздошский парк привязан к Славянской набережной, куда легко добраться как на авто, так и пешком.

Как доехать в Боздошский парк Ужгород:

Общественным транспортом: от площади Корятовича курсирует автобус №11. Выходить нужно на остановке ТЦ Эпицентр, откуда до центрального входа — около 500 метров. На собственном авто: удобнее всего ехать по Славянской набережной через площадь Дружбы народов и мост.

Интересный маршрут для пешеходов: после прогулки по парку можно перейти по подвесному мосту на противоположный берег реки.

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