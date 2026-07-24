Как приготовить патиссоны: особенности выбора овощей и секреты вкуса

Патиссоны — это настоящее украшение огорода и кухни. По форме они напоминают маленькие НЛО, а по вкусу — нечто среднее между кабачком и нежной тыквой. Многие боятся их покупать, так как не знают, что с ними делать.

На самом же деле эти овощи очень благодарны в работе: они держат форму лучше кабачков и обладают тонким грибным послевкусием. Сегодня мы подробно разберем, как приготовить патиссоны, чтобы ваши домашние просили добавки.

Как приготовить патиссоны в духовке с сыром

Это, пожалуй, самый ленивый, но невероятно удачный вариант. Патиссоны получаются сочными, а сметанная заливка делает их текстуру похожей на суфле.

Ингредиенты:

Патиссоны — 700 г;

Сметана — 200 мл;

Твердый сыр — 150 г;

Яйцо — 1 шт;

Зелень (лук, укроп), соль и перец.

Сначала разогрей духовку до 180°C. Пока она греется, нарежь патиссоны кружочками. Для соуса смешай сметану с яйцом, солью и измельченной зеленью. Выложи овощи в смазанную маслом форму, залейте сметанной смесью и щедро засыпьте тертым сыром.

Как приготовить патиссоны в духовке, чтобы они не подгорели? Просто запекайте их 30-40 минут до золотистой корочки.

Как приготовить патиссоны рецепт с мясом и рисом

Если ты ищешь рецепт полноценного ужина, обратите внимание на этот как приготовить патиссоны рецепт. Фаршированные овощи выглядят очень празднично.

Ингредиенты:

6-8 средних патиссонов;

300 г вареного риса;

500 г смешанного фарша;

Морковь, лук и специи (карри, перец).

У патиссонов срежь верхушки и выньте серединку ложкой. Чтобы они уверенно стояли в форме, можно слегка подрезать низ. На сковороде обжарь фарш с измельченным луком и морковью, смешайте с рисом и специями.

Наполни корзинки начинкой. Запекай при 200°C около 50 минут. За 10 минут до конца обязательно посыпать сыром — это проверенный способ, как вкусно приготовить патиссоны.

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Как приготовить патиссоны на сковороде

Это классика жанра. Если у тебя нет времени на духовку, этот метод — идеальный.

Как можно приготовить патиссоны таким способом? Нарежьте 3 патиссона кружочками, посолите по вкусу. Обваляйте каждый кусочек в муке.

Как приготовить патиссоны на сковороде: разогрейте масло и жарьте овощи до золотистого цвета с обеих сторон. Отдельно сделайте соус: смешайте 4 ст. л. сметаны или майонеза с парой зубчиков чеснока и свежей зеленью.

Еще один отличный пример того, как можно приготовить патиссоны — это тушить их вместе с другими сезонными овощами.

Возьмите картофель, морковь, лук, болгарский перец и патиссон. Нарежьте все кубиками. Сначала обжарьте лук с морковью, затем добавьте патиссоны и перец, а через 5 минут — картофель.

Влейте полстакана воды, посолите, добавьте паприку и карри. Тушите под крышкой 15 минут. В конце добавьте томаты без кожицы и готовьте еще 10 минут. Это базовый вариант, как приготовить патиссоны, который можно менять под свой вкус, добавляя кабачки или фасоль.

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