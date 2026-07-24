Стиль жизни Еда и рецепты

Как приготовить патиссоны: особенности выбора овощей и секреты вкуса

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 июля 2026, 12:00 3 мин.
Как приготовить патиссоны
Фото Facebook

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