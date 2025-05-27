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Дрони, РЕБи і авто: телемарафон Єдині новини зібрав майже 66 мільйонів на потреби армії

Марія Бондар, редакторка сайту 27 Травня 2025, 13:30
Збори Єдиних новин 2025
Дрони, РЕБи і авто: телемарафон Єдині новини зібрав майже 66 мільйонів на потреби армії
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