Дрони, РЕБи і авто: телемарафон Єдині новини зібрав майже 66 мільйонів на потреби армії

Понад три роки українці щодня підтримують Сили оборони — і телемарафон Єдині новини став однією з постійних платформ цієї допомоги.

Лише з початку 2025 року в його ефірі зібрали майже 66 мільйонів гривень на дрони, РЕБи, авто, зв’язок і спорядження. Тож це системна підтримка, що не зупиняється.

Збори Єдиних новин у 2025 році

Станом на 27 травня 2025 року в ефірі телемарафону Єдині новини проведено понад 750 благодійних зборів.

Загальна сума, яку вдалося залучити на потреби Сил оборони України, становить 65 860 799 гривень.

Збори проходили у слотах усіх медіакомпаній-виробників телемарафону: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Ми — Україна та Inter Media Group.

Куди спрямовано кошти:

дрони — понад 32 мільйони гривень.

Це майже половина від загальної суми. Безпілотники залишаються ключовим інструментом у сучасній війні;

— понад Це майже половина від загальної суми. Безпілотники залишаються ключовим інструментом у сучасній війні; засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) — понад 16 мільйонів гривень.

За цим напрямом було оголошено найбільше окремих зборів. Хоча суми менші, активність глядачів — найвища;

— понад За цим напрямом було оголошено найбільше окремих зборів. Хоча суми менші, активність глядачів — найвища; автомобілі та пікапи — понад 11 мільйонів гривень

Менша кількість зборів, проте вони масштабніші. Транспорт потрібен для логістики, евакуації й підвищення мобільності воїнів ЗСУ;

— понад Менша кількість зборів, проте вони масштабніші. Транспорт потрібен для логістики, евакуації й підвищення мобільності воїнів ЗСУ; тепловізори, оптичні прилади, засоби зв’язку, медичне забезпечення, захисне спорядження. Збори на ці потреби глядачі також активно підтримують.

Читати на тему На новітні українські РЕБ і РЕР: марафон Єдині новини долучився до збору в 5 мільярдів гривень MIRAGE і AZIMUTH — сучасні українські розробки, які вже працюють на фронті.

Що це означає

Понад 65 мільйонів гривень лише за п’ять місяців — це результат постійної підтримки з боку глядачів. Яким тут надзвичайно вдячні:

Це все — неймовірний результат, що свідчить про високу довіру як до самого марафону, так і до ініціатив, які на постійній основі оголошуються в ефірі для допомоги українським захисникам.

За весь період повномасштабної війни телемарафон Єдині новини провів десятки масштабних фандрайзингових кампаній як для військових, так і для соціальних ініціатив. Допомога армії залишається одним із ключових напрямків роботи марафону.

За минулий рік телемарафону вдалося акумулювати чималу суму для підтримки ЗСУ. Читай далі: ключові досягнення марафону за 2024 рік.

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