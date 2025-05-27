Дроны, РЭБы и авто: телемарафон Єдині новини собрал почти 66 млн на армию

Более трех лет украинцы ежедневно поддерживают Силы обороны — и телемарафон Єдині новини стал одной из постоянных платформ этой помощи.

Только с начала 2025 года в его эфире собрали почти 66 миллионов гривен на дроны, РЭБы, авто, связь и снаряжение. Это системная поддержка, которая не останавливается.

Сборы Єдиних новин в 2025 году

По состоянию на 27 мая 2025 года в эфире телемарафона Єдині новини проведено более 750 благотворительных сборов.

Общая сумма, которую удалось привлечь на нужды Сил обороны Украины, составляет 65 860 799 гривен.

Сборы проходили в слотах всех медиакомпаний-производителей телемарафона: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Ми — Україна и Inter Media Group.

Куда были направлены средства:

дроны — более 32 миллионов гривен.

Это почти половина от общей суммы. Беспилотники остаются ключевым инструментом в современной войне;

— более 32 миллионов гривен. Это почти половина от общей суммы. Беспилотники остаются ключевым инструментом в современной войне; средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — более 16 миллионов гривен.

По этому направлению было объявлено больше всего отдельных сборов. Хотя суммы меньше, активность зрителей — самая высокая;

— более 16 миллионов гривен. По этому направлению было объявлено больше всего отдельных сборов. Хотя суммы меньше, активность зрителей — самая высокая; автомобили и пикапы — более 11 миллионов гривен

Меньшее количество сборов, однако они более масштабные. Транспорт нужен для логистики, эвакуации и повышения мобильности воинов ВСУ;

— более 11 миллионов гривен Меньшее количество сборов, однако они более масштабные. Транспорт нужен для логистики, эвакуации и повышения мобильности воинов ВСУ; тепловизоры, оптические приборы, средства связи, медицинское обеспечение, защитное снаряжение. Сборы на эти нужды зрители также активно поддерживают.

Читать по теме На новейшие украинские РЭБ и РЭР: марафон Єдині новини присоединился к сбору в 5 миллиардов гривен MIRAGE и AZIMUTH — современные украинские разработки, которые уже работают на фронте.

Что это означает

Более 65 миллионов гривен всего за пять месяцев — это результат постоянной поддержки со стороны зрителей. Которым здесь чрезвычайно благодарны:

Это все — невероятный результат, свидетельствующий о высоком доверии как к самому марафону, так и к инициативам, которые на постоянной основе объявляются в эфире для помощи украинским защитникам.

За весь период полномасштабной войны телемарафон Єдині новини провел десятки масштабных фандрайзинговых кампаний как для военных, так и для социальных инициатив. Помощь армии остается одним из ключевых направлений работы марафона.

За прошлый год телемарафону удалось аккумулировать немалую сумму для поддержки ВСУ. Читай дальше: ключевые достижения марафона за 2024 год.

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