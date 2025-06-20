Цього року Atlas Festival здивував усіх, представивши унікальний рімейк культового хіта 911.

У несподіваному, але надзвичайно потужному фіті зійшлися легендарні Badstreet Boys та неперевершений Святослав Вакарчук з Океану Ельзи.

Ця нова версія пісні — це не просто музична колаборація, а справжній код допомоги, що став офіційним гімном Збору №13 від Atlas Festival та Фонду Повернись живим.

911: символ допомоги та захисту

Нова версія пісні 911 несе в собі глибокий зміст, символізуючи код допомоги та підтримки для України.

Вона підкреслює нагальну потребу в захисті українського неба від ворожих дронів, ставши потужним меседжем у цій масштабній кампанії.

Читати на тему Atlas Weekend 2025: де проходитиме наймасштабніша музична подія Розповідаємо, хто виступатиме на Atlas Festival 2025.

BMW Україна долучається до Збору

До цієї благодійної ініціативи долучилася компанія BMW Україна, яка зробила значний внесок, задонативши абсолютно новий BMW 3 серії прямо з автосалону.

Цей автомобіль стане головним призом у розіграші серед усіх, хто зробить донат від 200 грн на підтримку українського війська.

Умови участі прості:

200 грн = 1 шанс на виграш автомобіля;

чим більше донатів — тим більше шансів на перемогу;

переможця буде обрано 25 липня разом з партнерами.

Музика як код допомоги: як “911” від Вакарчука та Badstreet Boys рятуватиме небо України / 9 Фотографій

Збір №13: об’єднання заради спільної мети

Збір №13 — це більше, ніж просто фандрейзинг.

Це масштабна комунікаційна кампанія, що об’єднує культурну індустрію, медіа, громадськість та бізнес навколо спільної, життєво важливої мети: зібрати 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ та захист цивільного населення.

Цей збір триває, і кожен бажаючий може стати частиною цієї сили, зробивши свій внесок у захист України.

Ваша підтримка — це крок до безпечного майбутнього.

Ми ходимо на концерти, щоб почути улюблені хіти у живому виконанні. Раніше ми розповідали, чому ми слухаємо одну і ту саму музику.

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