В этом году Atlas Festival удивил всех, представив уникальный ремейк культового хита 911. В неожиданном, но чрезвычайно мощном фите сошлись легендарные Badstreet Boys и непревзойденный Святослав Вакарчук из Океана Ельзи. Эта новая версия песни — не просто музыкальная коллаборация, а настоящий код помощи, ставший официальным гимном Збору №13 от Atlas Festival и Фонда Повернись живим.911: символ помощи и защиты Новая версия песни 911 несет в себе глубокий смысл, символизируя код помощи и поддержки для Украины. Она подчеркивает острую необходимость в защите украинского неба от вражеских дронов, став мощным посланием в этой масштабной кампании. Читать по теме Atlas Weekend 2025: где будет проходить самое масштабное музыкальное событие Рассказываем, кто будет выступать на Atlas Festival 2025. BMW Украина присоединяется к сбору К этой благотворительной инициативе присоединилась компания BMW Украина, сделавшая значительный вклад, задонатив совершенно новый BMW 3 серии прямо из автосалона. Этот автомобиль станет главным призом в розыгрыше среди всех, кто сделает донат от 200 грн в поддержку украинской армии. Условия участия просты: 200 грн = 1 шанс на выигрыш автомобиля; чем больше донатов — тем больше шансов на победу; победитель будет выбран 25 июля вместе с партнерами. Музыка как код помощи: как “911” от Вакарчука и Badstreet Boys будет спасать небо Украины / 9 Фотографий Збір №13: объединение ради общей цели Збір №13 — это больше, чем просто фандрайзинг. Это масштабная коммуникационная кампания, которая объединяет культурную индустрию, медиа, общественность и бизнес вокруг общей, жизненно важной цели: собрать 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ и защиту гражданского населения. Этот сбор продолжается, и каждый желающий может стать частью этой силы, сделав свой вклад в защиту Украины. Ваша поддержка — это шаг к безопасному будущему. Мы ходим на концерты, чтобы услышать любимые хиты в живом исполнении. Раньше мы рассказывали, почему мы слушаем одну и ту же музыку. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Благотворительность, Музыка, Святослав Вакарчук Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter