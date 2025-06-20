В этом году Atlas Festival удивил всех, представив уникальный ремейк культового хита 911.

В неожиданном, но чрезвычайно мощном фите сошлись легендарные Badstreet Boys и непревзойденный Святослав Вакарчук из Океана Ельзи.

Эта новая версия песни — не просто музыкальная коллаборация, а настоящий код помощи, ставший официальным гимном Збору №13 от Atlas Festival и Фонда Повернись живим.

911: символ помощи и защиты

Новая версия песни 911 несет в себе глубокий смысл, символизируя код помощи и поддержки для Украины.

Она подчеркивает острую необходимость в защите украинского неба от вражеских дронов, став мощным посланием в этой масштабной кампании.

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BMW Украина присоединяется к сбору

К этой благотворительной инициативе присоединилась компания BMW Украина, сделавшая значительный вклад, задонатив совершенно новый BMW 3 серии прямо из автосалона.

Этот автомобиль станет главным призом в розыгрыше среди всех, кто сделает донат от 200 грн в поддержку украинской армии.

Условия участия просты:

200 грн = 1 шанс на выигрыш автомобиля;

чем больше донатов — тем больше шансов на победу;

победитель будет выбран 25 июля вместе с партнерами.

Музыка как код помощи: как “911” от Вакарчука и Badstreet Boys будет спасать небо Украины / 9 Фотографий

Збір №13: объединение ради общей цели

Збір №13 — это больше, чем просто фандрайзинг. Это масштабная коммуникационная кампания, которая объединяет культурную индустрию, медиа, общественность и бизнес вокруг общей, жизненно важной цели: собрать 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ и защиту гражданского населения.

Этот сбор продолжается, и каждый желающий может стать частью этой силы, сделав свой вклад в защиту Украины. Ваша поддержка — это шаг к безопасному будущему.

Мы ходим на концерты, чтобы услышать любимые хиты в живом исполнении. Раньше мы рассказывали, почему мы слушаем одну и ту же музыку.

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