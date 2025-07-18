Atlas Weekend 2025: де проходитиме наймасштабніша музична подія

До початку повномасштабного вторгнення Україна була місцем проведення одного з наймасштабніших музичних фестивалів Східної Європи — Atlas Weekend. Сюди з’їжджалися відомі виконавці з різних країн. Захід проводився зазвичай у першій половині липня.

Після повномасштабного вторгнення фестиваль два роки не проводили. У 2024 році його відновили під назвою Atlas United. Тоді вдалося зібрати 100 млн грн на ЗСУ. Цього року організатори переслідують таку саму мету. Тепер він має назву Atlas Festival.

Якщо ти шукаєш інформацію, коли відбудеться Atlas Weekend 2025, то цей матеріал для тебе. Тут ти дізнаєшся, які зірки запалюватимуть зі сцени та де придбати квитки.

Атлас Вікенд 2025: деталі

На Атласі 2025 виступатимуть багато різних артистів. Уже на офіційних сторінках фестивалю розповіли про 43 артистів. А анонсу чекають ще понад 50 гуртів та артистів.

У 2025 році місце проведення Атласу змінилося, його можна відвідати з 18 по 20 липня на території Blockbuster Mall, а не на ВДНГ, як це було раніше. Фестиваль проходитиме під гаслом “Надихає. Об’єднує. Допомагає”, а його головна мета — зібрати понад 100 мільйонів гривень для збереження людських життів.

За словами організаторів, цього року фестиваль вирішили провести, щоб підтримати одне одного та допомогти ЗСУ.

Atlas Festival 2025: де придбати квитки

Якщо ти хочеш вибрати та придбати квитки на подію, то робити це краще на офіційному сайті ATLAS FESTIVAL за посиланням. Обмін квитків на фестивальні браслети здійснюватимуть лише на вході фестивалю у дні його проведення.

Атлас Вікенд 2025: хто виступає

Поп, рок, хіп-хоп чи електро — музика, що відновлює ритм життя. На музичних вихідних виступатимуть артисти різних стилів та жанрів. Уже відомо, що на фестивалі виступатимуть Бумбокс, Макс Барських, Kola, Nikow, Курган & Agregat, МУР, YAKTAK, DANTES, Parfeniuk, Анна Трінчер, Tember Blanche та багато інших.

Благодійна місія фестивалю

Цьогоріч фестиваль має на меті не тільки підтримати розвиток української культури та наш бойовий дух, але й влаштувати справжній Дронопад для ворогів. Збір №13 організатори запускають, щоб підтримати однойменний проект та зібрати 100 мільйонів гривень.

Кошти підуть на закупівлю транспорту, FPV-дронів, комплексів управління та додаткового обладнання для ефективного перехоплення цілей. Задонатити можна за посиланням.

