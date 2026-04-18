Зниклий будинок Шекспіра знайшли у Лондоні через 400 років: що відомо

Значна частина біографії Вільяма Шекспіра досі залишається загадкою, проте одну з найбільш інтригуючих таємниць щойно було розгадано. Дослідники змогли встановити точне місцезнаходження єдиної нерухомості великого драматурга в Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Архівна сенсація: як знайшли дім

Відкриття належить професорці Люсі Манро. Вона вивчила документи з Лондонського та Національного архівів, серед яких був план Блекфрайарс, складений у 1668 році — одразу після Великої лондонської пожежі.

Записи підтвердили, що Шекспір придбав це житло у березні 1613 року. Професорка Манро описує знахідку як досить престижний об’єкт для тогочасного Лондона.

Це було відносно суттєве житло, воно було досить великим, щоб пізніше його розділили на два окремих будинки, — пояснює дослідниця.

Новий погляд на відставку Шекспіра

До цього часу в літературознавстві панувала думка, що наприкінці життя Шекспір покинув столицю і остаточно повернувся до рідного Стратфорда-на-Ейвоні. Проте наявність власного будинку в престижному районі Лондона свідчить про зворотне.

Це відкриття ставить під сумнів розповідь про те, що Шекспір просто пішов у Стратфорд і більше не проводив часу в місті. Це спонукає нас переосмислити наші припущення про стосунки Шекспіра з Лондоном у пізній частині його життя, — зазначає Люсі Манро.

Більше того, саме в цей період (кінець 1613 року) Шекспір працював над п’єсою Два благородних родича у співавторстві з Джоном Флетчером.

Цілком імовірно, що деякі фрагменти творів були написані саме в цих стінах, — додає професорка.

Спадщина під шаром асфальту

Будинок простояв недовго — у 1665 році його продала онука драматурга, а вже через рік будівля була вщент знищена великим вогнем, що охопив Лондон. Протягом століть на цьому місці розташовувалися друкарні, склади килимів та офіси інвестиційних менеджерів.

Сьогодні на будівлі за цією адресою встановлена темно-синя пам’ятна дошка, яка раніше вказувала, що дім Шекспіра був десь поблизу. Тепер вчені впевнені: табличка висить саме там, де треба.

Директор з освіти театру Shakespeare’s Globe, доктор Вілл Тош, не приховує захоплення від знахідки:

Це відкриття дає нам сліпуче нове відчуття лондонського письменника Шекспіра. Професорка Манро допомогла нам зрозуміти, як багато столиця значила для нашого найвидатнішого драматурга — як професійний, так і особистий дім.

Тепер історики планують звернутися до влади Лондона, аби оновити інформацію на пам’ятній дошці, адже зниклий дім генія нарешті знайшов свою точну геолокацію.

Головне фото: Вікіпедія.

