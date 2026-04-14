Вперше в США: винесено вирок за створення сексуалізованих ШІ-діпфейків

Штучний інтелект став зброєю в руках маніпулятора, але цього разу правосуддя виявилося швидшим за технології. В Огайо винесли історичний вирок: 37-річний Джеймс Стралер із Коламбуса став першою людиною в історії США, яку засудили за створення та розповсюдження сексуалізованого контенту, згенерованого нейромережами.

Ця справа — не просто про картинки в інтернеті. Це історія про системне залякування, шантаж та зруйновані життя.

У США вперше засудили творця ШІ-порнографії

Слідство з’ясувало, що Стралер перетворив свій смартфон на справжню фабрику цифрового насильства. Він встановив понад дві десятки ШІ-платформ та мав доступ до сотні спеціалізованих вебмоделей. Його цілями ставали звичайні жінки та навіть діти з його власної громади.

З кінця 2024-го до середини 2025 року чоловік тримав у страху щонайменше шістьох жінок. Він не просто надсилав їм повідомлення, а створював огидні діпфейки. В одному з випадків він згенерував відео порнографічного характеру за участю постраждалої та її батька, після чого розіслав цей контент її колегам.

Але на цьому Стралер не зупинився. Він шантажував матерів своїх жертв: вимагав їхні оголені фото, погрожуючи, що інакше злиє в мережу порно-зображення їхніх доньок. Паралельно він атакував жінок дзвінками, під час яких мастурбував або погрожував зґвалтуванням, називаючи їхні реальні домашні адреси.

Найбільш шокуюча частина обвинувачення стосується дітей. Стралер використовував фотографії хлопчиків зі свого району, накладаючи їхні обличчя на тіла дорослих у порнографічних сюжетах. Слідчі виявили на його пристроях понад 3000 файлів, з яких 700 він уже встиг опублікувати на ресурсах, присвячених сексуальному насильству над дітьми.

Джеймс Стралер засуджений за законом Take It Down

Джеймс Стралер визнав провину. Його справа стала першим випробуванням для нового закону Take It Down, ухваленого у 2025 році. Цей документ прямо забороняє публікацію інтимних підробок, створених штучним інтелектом, без згоди людини.

Федеральний прокурор Домінік С. Джерас підкреслив принциповість цього вироку:

Ми не будемо терпіти огидну практику розповсюдження інтимних зображень реальних осіб, створених за допомогою ШІ без їхньої згоди. Ми вважаємо, що Стралер — перша особа в США, засуджена за законом Take It Down. Наша мета — використовувати всі засоби, щоб зупинити тих, хто намагається залякувати та переслідувати людей за допомогою такого тривожного контенту.

Поки що Стралер чекає на остаточне оголошення вироку, але цей прецедент уже став чітким сигналом: цифрова анонімність та штучні докази більше не захистять від цілком реальних тюремних ґрат.

Тепер ти знаєш, за що судили зловмисника. Але за цією справою стоїть значно масштабніша проблема системної жорстокості в індустрії.

