За перші шість місяців 2025 року в Україні зафіксовано різке збільшення кількості кримінальних проваджень, пов’язаних із порнографією. Загалом було відкрито понад 2,3 тисячі справ, що в 1,2 раза перевищує показники за аналогічний період минулого року.

Ці шокуючі дані опублікував Опендатабот.

Дитяча порнографія в Мережі: що відомо

Основний драйвер цього зростання — справи, що стосуються контенту для дорослих (стаття 301 ККУ). На них припадає 60% від усіх проваджень, а їхня абсолютна кількість сягнула 1,4 тисячі. За рік кількість таких справ побільшала у 1,5 раза, що свідчить про суттєву активізацію правоохоронців у цьому напрямку.

Щомісячна динаміка вражає ще більше. Якщо у 2023 році відкривалося в середньому 75 справ про дорослий контент на місяць, а у 2024 — 137, то у 2025 році цей показник злетів до приблизно 235 нових справ щомісяця.

Водночас за статтею 301-1 ККУ (дитяча порнографія) за перше півріччя було відкрито 957 справ.

Система правосуддя реагує на цю хвилю досить активно.

За даними, у справах щодо дорослого контенту (ст. 301) вже у 96% випадків встановлено підозрюваних, а 80% справ передано до суду.

У провадженнях, що стосуються дитячої порнографії (ст. 301-1), підозру вручено у 89% справ, з яких 85% наразі перебувають на розгляді в суді.

