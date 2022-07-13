Незручно, але треба! Як і коли говорити з дитиною про статеве виховання

Статеве виховання в Україні поки що на досить низькому рівні. Адже батьки не завжди знають, як поговорити з дитиною на тему сексу, а в школі теж не приділяють увагу таким бесідам.

Але робити це потрібно. Дитина має знати межі дозволеного, у чому різниця між хлопчиком та дівчинкою, як і чому з’являються діти.

Базові знання статевого виховання можуть убезпечити дитину та навчити її поведінки у суспільстві. Про те, як і коли це правильно зробити, розповів психолог Дмитро Карпачов.

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Коли починати статеве виховання

Взагалі, починати говорити на тему сексу з дитиною потрібно, коли вона почне ставити відповідні питання. Але якщо вона їх не задає, обов’язково після кризи трьох років потрібно провести бесіду в рамках статевого виховання. Пояснити різницю між хлопчиком та дівчинкою і чому ніхто не повинен чіпати дитину в інтимних місцях.

Це можна назвати навіть профілактикою розтління. Адже дитина має знати, що геніталії — це не предмет ігор, а інтимна зона тіла.

Дітям найпростіше пояснити, що у дівчаток інтимна зона — ділянки, які прикриває купальник, а у хлопчиків — труси.

Прояв інтересу до теми сексу

У дітей інтерес до теми сексу проявляється ближче до підліткового віку. Не потрібно розводити руками й уникати цієї теми. Потрібно дати відповіді дитині на всі запитання. Якщо батьки чогось не знають, можна порадитись із фахівцями.

У якому віці і як говорити з дітьми про статеве виховання

З дитиною у різному віці треба по-різному говорити на тему статевого виховання, пояснюючи все, що потрібно їй на той момент. Наприклад, на питання “звідки беруться діти?” у різному віці можна відповідати так:

три роки. Чоловік та жінка покохали одне одного, і від їхнього кохання з’являється малюк.

П’ять років. Чоловік і жінка роблять статевий акт, відбувається зачаття, а потім народжується дитина.

Дев’ять років. Організм жінки виробляє яйцеклітини. А організм чоловіка — сперматозоїди. Ці клітини зустрічаються під час статевого акту, як і відбувається зачаття. Запліднена сперматозоїдом яйцеклітина поступово розвивається і стає плодом. Через дев’ять місяців народжується дитина.

А статеве виховання у різному віці може бути таким.

Три – чотири роки

Пояснити, що таке геніталії. Спокійно і без сміху, називати їх правильно — наприклад, “вульва” та “пеніс”. Потрібно дати зрозуміти дитині, що це звичайна частина тіла, але з гігієнічних і соціальних норм люди приховують її білизною.

Чотири – сім років

У цьому віці дитина може зрозуміти основи фізіології. Потрібно пояснити, що таке матка. Також у цьому віці відвідують секції. Тож розкажи дитині, чому неприпустимо ходити голим(-ою), розглядати інших людей у ​​момент, коли переодягаються.

Вісім – одинадцять років

У цьому віці треба розповідати дитині про гендер і чому не можна висміювати людину за її орієнтацію.

У пубертатний період з’являється природне бажання вивчити власне тіло, його реакції. Дитина робить це за допомогою мастурбації. Вона повинна знати, що це абсолютно нормально, але інтимно — робити таке можна лише наодинці.

Чому важливе статеве виховання

Дитина повинна знати про секс, вагітність, геніталії тощо. Але краще дізнатися це від батьків і правдиву інформацію. Якщо не пояснювати дитині з малого віку про інтимні зони, вона може не розпізнати насильство або мати неправильні переконання.

Тема статевого виховання і сексуальної освіти досі табуйована, але це важливо для розвитку дитини. У країнах, де запроваджена сексуальна освіта в школах, набагато менше абортів серед підлітків. Раніше ми розповідали про сексуальну освіту в Україні та чому вона важлива.

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