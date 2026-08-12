Стиль життя Шоу-біз

Лікарі: скільки серій і чи буде продовження медичної драми

Марина Слизовська 12 Серпня 2026, 18:00 2 хв.
Серіал Лікарі СТБ
Серіал Лікарі на СТБ Фото СТБ

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