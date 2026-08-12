Лікарі: скільки серій і чи буде продовження медичної драми

Український серіал у жанрі медичної драми Лікарі на телеканалі СТБ вже встиг полюбитися багатьом телеглядачам. Ця щира телеісторія є продовженням серіалу Черговий лікар, але вже з оновленим акторським складом та іншими декораціями. Станом на зараз Лікарі мають 40 серій.

Читай, що відомо про цей серіал та чи буде новий сезон — у нашому матеріалі.

Лікарі 1 сезон: скільки серій

У першому сезоні медичної драми загалом 16 серій. Прем’єра телешоу відбулася 6 жовтня 2025 року. Показ останньої серії сезону — 16 жовтня. Кожен епізод триває близько 45 хвилин.

У продовженні Чергового лікаря автори зберегли найкращі компоненти попереднього телешоу. На глядачів знову очікували емоційні історії пацієнтів та їхні найліпші лікарі, а також складні ситуації, розв’язані із незламним оптимізмом.

Відомо, що у зйомках беруть участь справжні медики та медичні консультанти різних спеціалізацій задля правдоподібності операційних сцен.

— Лікарі — це більше, ніж медичний серіал. Це, насамперед, історії про людей, які лікують не тільки наші тіла, а й душі, — кажуть творці медичної драми.

Лікарі 2 сезон: скільки серій

У другому сезоні телестрічки 24 серії. Прем’єра другої частини відбулася 12 травня цього року. Останню серію показали глядачам 28 травня.

У новому сезоні відповідальні медики продовжили рятувати життя своїх пацієнтів та робити те, що вони вміють найкраще.

Де можна дивитися онлайн всі серії серіалу Лікарі

Всі серії серіалу можна подивитися на офіційній сторінці телестрічки на сайті СТБ. Під кожною серією також є анонс, який коротко розповідає подробиці нового епізоду без спойлерів.

Лікарі: чи буде 3 сезон

Станом на зараз нема точної інформації про зйомки 3 сезону.

У попередніх двох сезонах головні ролі виконали Томусяк Валентин (грає Максима Хмару), Кришталь Михайло (Дмитро Олексієнко), Кукуюк Михайло (Тарас Макаренко), Романов Михайло (Іван Ковалюк), Панкова Олександра (Леся Сова), Хорольська Катерина (Уляна Герасименко), Кургинян Лючія (Христина Шульга) та інші.

Режисерами телешоу є Сергій Сотниченко та Сергій Толкушкін.

Раніше ми повідомяли про те, що телеканал ICTV2 показав перші кадри серіалу Швидкарі. 12-серійний проєкт має вийти на екрани восени.

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