Дім Дракона 4 сезон: скільки буде серій у фіналі

Третій сезон фентезійного серіалу Дім Дракона очікувано закінчився на найцікавішому етапі громадянської війни Таргарієнів. Поки шанувальники вигаданого Всесвіту Вестероса обмірковують останні події серіалу, автори популярного телешоу вже активно готуються до зйомок четвертого сезону.

Читай, що відомо про фінальний сезон Дому Дракона та скільки буде серій — у нашому матеріалі.

Дім Дракона 4: скільки серій

Четвертий сезон серіалу Дім Дракона, який завершить історію Рейніри Таргарієн та її зведених братів, попередньо матиме вже стандартні вісім серій.

Раніше письменник Джордж Мартін, на книзі Вогонь і кров якого заснований Всесвіт серіалу, вважав, що знадобиться чотири сезони по 10 епізодів кожний, щоб розкрити сюжетну лінію його книги.

У першій частині історії про боротьбу за владу між Таргарієнами та Гайтаверами дійсно було 10 серій, але наступні дві частини — вже по вісім. Відомо, що шоуранер Райан Кондал очікує, що така кількість епізодів збережеться до фіналу Дому Дракона.

Більшість епізодів третього сезону тривала близько 1 години, ймовірно, що серії такої довжини очікують на глядачів і в завершальній частині телешоу.

Станом на зараз творці цього фентезі завершили перші чернетки сценаріїв останнього сезону. Переможець боротьби за Залізний трон очікувано стане відомим лише у фіналі напруженої історії.

Читати на тему Гра Престолів 9 сезон: чи варто чекати на продовження культового серіалу

Нагадаємо, що сезони телешоу традиційно виходять з перервою у два роки, перший — у 2022 році, другий — у 2024-му, третій — у 2026-му. Творці пояснюють такі проміжки між продовженням Дому Дракона тривалим процесом постпродакшену через велику кількість візуальних ефектів.

4 сезон Дому Дракона планують показати у 2028 році, зйомки мають початися вже наступного року і вони відбудуться на території декількох країн. Точної дати виходу довгоочікуваного фіналу ніхто не повідомляє, але завершення історії громадянської війни Таргарієнів обіцяють зробити грандіозним та видовищним.

Раніше ми писали про те, що 3 сезон Дому Дракона встановив рекорд на Rotten Tomatoes: 97% схвалення критиків.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!