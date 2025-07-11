За первые шесть месяцев 2025 года в Украине зафиксировано резкое увеличение количества уголовных дел, связанных с порнографией. Всего было открыто более 2,3 тысячи дел, что в 1,2 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Эти шокирующие данные опубликовал Опендатабот.

Детская порнография в Сети: что известно

Основным драйвером этого роста являются дела, связанные с контентом для взрослых (статья 301 УКУ). На них приходится 60% всех производств, а их абсолютное количество достигло 1,4 тысячи. За год количество таких дел увеличилось в 1,5 раза, что свидетельствует о существенной активизации правоохранителей в этом направлении.

Ежемесячная динамика впечатляет еще больше. Если в 2023 году в среднем открывалось 75 дел по взрослому контенту в месяц, а в 2024 — 137, то в 2025 году этот показатель вырос до примерно 235 новых дел ежемесячно.

В то же время, по статье 301-1 УКУ (детская порнография) за первое полугодие было открыто 957 дел.

Система правосудия активно реагирует на эту волну.

По данным, в делах по взрослому контенту (ст. 301) уже в 96% случаев установлены подозреваемые, а 80% дел передано в суд.

В производствах, касающихся детской порнографии (ст. 301-1), подозрение вручено в 89% дел, из которых 85% находятся на рассмотрении в суде.

А о том, как и когда говорить о половом воспитании со своим ребенком, мы рассказывали в другом материале.

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