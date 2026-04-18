Як знизити артеріальний тиск зранку: 3 прості звички від експертів

Гіпертонія залишається однією з головних загроз для серцево-судинної системи, вражаючи майже кожного другого дорослого. Хоча на артеріальний тиск впливає безліч факторів — від генетики до стресу — експерти наголошують: контроль стану судин починається не в кабінеті лікаря, а у вашій спальні одразу після пробудження.

Фахівці з дієтології та здоров’я серця поділилися перевіреними методами, які допоможуть м’яко знизити тиск у ранкові години та підготувати організм до активного дня. Про це пише EatingWell.

1.Почніть із дихання ще до того, як встанете з ліжка

Замість того, щоб різко підхоплюватися за сигналом будильника, приділіть кілька хвилин собі. Дієтологи рекомендують практикувати повільне та глибоке дихання.

Згідно з дослідженнями 2023 року, дихання з частотою менше ніж 10 вдихів на хвилину допомагає «перемкнути» нервову систему з режиму стресу на режим розслаблення. Це покращує роботу барорефлексів — природних датчиків організму, які відповідають за стабільність тиску. Навіть дві хвилини такої практики можуть дати помітний результат для здоров’я судин.

2. Вода замість кави: чому гідратація критична зранку

Багато хто починає день із горнятка міцної кави, проте для гіпертоніків це не найкраще рішення. За ніч організм втрачає багато рідини, через що кров стає густішою. Це змушує серце працювати інтенсивніше, щоб проштовхнути її судинами, що природним чином підвищує тиск.

Склянка чистої води одразу після пробудження допомагає відновити баланс. Якщо ти любиш напої зі смаком, фахівці радять звернути увагу на натуральний апельсиновий сік. Він багатий на калій та гесперидин — рослинну сполуку, яка сприяє еластичності судин.

3. Ранкова йога або легка розминка

Тобі не обов’язково влаштовувати повноцінне силове тренування. Навіть 15-30 хвилин легкої розминки або йоги здатні активувати вироблення оксиду азоту. Ця речовина допомагає судинам розширюватися, що миттєво полегшує кровотік. Практика йоги, яка поєднує рух і медитацію, за даними спостережень, може стабільно знижувати показники тиску на кілька пунктів.

Окрім ранкових ритуалів, експерти нагадують про базові принципи, які працюють у довгостроковій перспективі:

Калій проти натрію: обмеж вживання солі (до 2300 мг на добу) і додай до раціону продукти, багаті на калій (банани, запечена картопля, шпинат, квасоля, лосось). Калій допомагає організму виводити зайву сіль і захищає стінки судин;

Режим сну : недосип або нерегулярний час пробудження підвищують ризик гіпертонії на 30%. Організм любить послідовність.

Ранковий моніторинг : візьми за звичку вимірювати тиск перед сніданком. Робити це треба сидячи, у спокої, після п’яти хвилин відпочинку. Це допоможе вам і вашому лікарю побачити реальну картину прогресу.

Впровадження цих дрібних змін у ранкову рутину не потребує багато часу, але може стати надійним фундаментом для здорового серця та довголіття.

