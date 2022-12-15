Подорожі та натхнення

Незвичайні подарунки до Дня святого Миколая: що покласти під ялинку дитині

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 15 Грудня 2022, 12:30
Що купити дитині на Миколая
Фото: Pexels

Більше новин
Житло та соцвиплати для українців в Польщі: нові зміни до закону
Право на житло, соцдопомогу та перебування в країні — нові зміни для українських біженців у Польщі
Післяпологова депресія симптоми та ознаки, лікування
Почуваюся пригніченою та непривабливою! Що таке післяпологова депресія та як собі допомогти
як убезпечити житло від пожежі під час відключень світла
“Вибухові” квартири: що робити, щоб твій балон чи генератор не вибухнув удома
Стіл на Новий рік 2023: скільки коштуватиме новорічний стіл та як заощадити
Тримай гаманець міцніше — як зростуть ціни на новорічний стіл 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

Стіл на Новий рік 2023: скільки коштуватиме новорічний стіл та як заощадити
Тримай гаманець міцніше — як зростуть ціни на новорічний стіл 2023
Ідеї зачісок на Новий рік 2023 — прості й елегантні
Зможеш зробити сама: ідеї зачісок на Новий рік 2023 — підбірка
Зимовий відпочинок 2023
Зимова казка не лише в Карпатах! Цікаві напрямки та локації для зимового відпочинку
ялинка з гірлянди
В очікуванні дива: як зробити ялинку з гірлянди на стіні

Відео
Житло та соцвиплати для українців в Польщі: нові зміни до закону

Право на житло, соцдопомогу та перебування в країні — нові зміни для українських біженців у Польщі
Сексуальне насилля
Ґвалтували та обливали окропом: яким був “русскій мір” на Херсонщині
0:05:39
Скасування мита
Рада скасувала мита на імпорт генераторів для українців — все, що тобі потрібно знати
Карта бойових дій України
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:25
Декомунізація
Більше ніяких російських, підмосковських та ростовських: як у Запоріжжі перейменовують вулиці
0:03:21
Катівні для дітей
Камера з карематом: у Херсоні знайшли дитячу катівню та докази тортур
0:05:11
Старий Салтів сьогодні: як ситуація в селищі 14.12.22
Вифлеємський вогонь для селища на Харківщині — як відновлюється колись людний та гамірний Старий Салтів
ЗРК Patriot
Ефективний проти ворога ЗРК Patriot: характеристики, ціна та в кого є на озброєнні
0:03:40
Росіяни обстрілюють Херсон усім, що мають — як живе місто зараз
Росіяни хочуть помсти: Херсон щодня закидують ракетами та з усіх видів озброєнь
Джо Байден підписав закон про одностатеві шлюби: чи можливо це в Україні
Любов не має обмежень! Байден підписав закон про одностатеві шлюби, а чи можливо таке в Україні?
Більше відео
щоденний догляд за шкірою
Читати далі
Правильний догляд за шкірою обличчя: косметологиня про найчастіші помилки та небезпечні речовини

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь