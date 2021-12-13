“Купую дітям однакові іграшки, а вони все одно сваряться. Що робити?”

Вам потрібно спершу зрозуміти мотиви, чому ви купуєте дітям однакові іграшки.

Це може бути сімейна традиція, яка несе якийсь сакральний сенс конкретно для вашої родини.

Якщо ж ви це робите, щоб не образити одну дитину й виділити іншу, то це не піклування про дітей, а заспокоєння своєї тривоги.

Батьки бояться, що хтось із малечі почуватиметься недостатньо улюбленим. Але в кожної дитини різні вік, вподобання та потреби в іграшках та одягу.

Навіть якщо ви маєте близнят чи двійнят, то постійне підкреслення однаковості може певною мірою стирати індивідуальність кожного. Тоді між братами та сестрами фіксується емоційне злиття і залежність одне від одного. Це може перерости і в супротив, адже насправді кожна людина унікальна.

Ситуація: одна дитина хоче собі новий дорогий конструктор, а інша — льодяник. Що робити, адже це не співвідносні подарунки?

Пам’ятайте, що дорослі міряють важливість подарунку його ціною, виглядом, функціональністю тощо. Діти ж керуються своїми бажаннями та почуттями.

Тому якщо малюку в конкретний момент хочеться саме льодяника, то подаруйте йому бажане. Усі залишаться задоволеними.

Психологи радять з пелюшок вчити дітей обирати ті речі, які подобаються саме їм.

Батькам набагато простіше купити однакові іграшки чи одяг, але це не завжди вирішить проблему, і суперечки можуть виникати знову.

Краще відразу покажіть дітям, де стоїть коробка зі спільними іграшками, а самостійно обрані іграшки — це власність однієї дитини, і всі мають це поважати.

А якщо ви дбаєте не тільки про психологічний, але і фізичний комфорт дитини, пропонуємо почитати пораду дитячої неврологині та лікарки-педіатра про те, як обрати дитячу подушку.