Поради

“Купую дітям однакові іграшки, а вони все одно сваряться. Що робити?”

Відповідає
Олег Следь психолог та психотерапевт
Олег Следь

Психолог та психотерапевт

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Грудня 2021, 14:00
Що робити, якщо діти сваряться через іграшки
Фото: Pexels

Поради

“Купую дітям однакові іграшки, а вони все одно сваряться. Що робити?”
Відповідає
Олег Следь психолог та психотерапевт
Олег Следь
Психолог та психотерапевт

“Линяюча” білизна. Чому деякі речі залишають на шкірі барвник?”
Відповідає
Анна Ткаченко
Анна Ткаченко
Персональний стиліст, fashion-блогерка

“Як приготувати зефір в домашніх умовах?”
Відповідає
“Купую дітям однакові іграшки, а вони все одно сваряться. Що робити?”
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар

“Як обрати подушку для дитини?”
Відповідає
Ірина Платонова
Ірина Платонова
Дитяча неврологиня і лікарка-педіатр

“Чи потрібно мені стукати, коли заходжу у дитячу кімнату”?
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
дитячий психолог, телеведучий

“Чи корисно стрибати на скакалці? Це допоможе схуднути?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ
Зрадити можуть кожного — психологиня назвала причини
Читати далі
Зрадити можуть кожного — психологиня назвала причини
Чому українцям варто почуватися у безпеці? Хоча поряд невгамовна агресія та політичні ігри Росії
Читати далі
Чому українцям варто почуватися у безпеці? Хоча поряд невгамовна агресія та політичні ігри Росії