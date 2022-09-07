“Як обрати подушку для дитини?”

Дітям до двох років подушка не потрібна. Немовля до одного року має спати виключно на спині.

У ліжку, де спить новонароджений малюк, не має бути жодних зайвих предметів: подушок, бортиків, пелюшок, іграшок, сосок тощо.

Це потрібно робити для профілактики синдрому раптової дитячої смерті (неочікуваної смерті цілком здорової дитини віком до одного року без причини — прим. ред.)

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Жодні спеціальні подушки типу “метелик”, “рогалик” дитині не потрібні. І ще важливо не підкладати під голову дитини різних валиків, “щоб голова була рівна”.

Малятам від двох років, можливо, потрібна подушка. Можливо, бо це не обов’язково!

Якщо синові/доньці вже стає незручно спати, тоді в такому віці можна запропонувати подушку.

Найперше, на що потрібно звернути увагу, — це розмір подушки.

Для малюка двох-трьох років товщина подушки має бути не більше як два-три сантиметри.



Дітям трьох-п’яти років — товщина не більше ніж п’ять-шість сантиметрів. Дітям старше шести років — до десяти сантиметрів.



Також важливо звертати увагу на наповнювач. Піна меморі форм (memory foam), силіконізоване та бамбукове волокно, вовняний наповнювач — оптимальні для дітей.

Деякі подушки краще використовувати взимку, наприклад, вовняний наповнювач, а на літо змінити на піну меморі, оскільки дитині може бути жарко.

Подушка має бути з гіпоалергенного матеріалу. Пухові подушки краще не використовувати. Дуже часто з них вилізає пір‘я і може поранити дитину або ж дитина може його проковтнути.

Подушка має бути вироблена з матеріалу, що пропускає повітря, тобто бути повітропроникною. Краще обирати подушки й чохли з натуральних тканин: бавовни, шовку, сатину, мусліну тощо.

Також подушка має бути такою, щоб її можна було прати. Не забувайте регулярно змінювати подушку. Вона не одна на все життя!

Загалом, подушка має бути зручною для дитини.

А тим, кому до трьох років не вдається відучити дитину від суміші, варто прочитати поради доктора Комаровського.