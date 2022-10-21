Поради

“Чи потрібно мені стукати, коли заходжу у дитячу кімнату”?

Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов

Дитячий психолог, телеведучий

Ніна Гербич, редакторка сайту 21 Жовтня 2022, 19:35
Чому потрібно стукати, коли заходиш у дитячу
Фото: Unsplash

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Поради

“Чи потрібно мені стукати, коли заходжу у дитячу кімнату”?
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
Дитячий психолог, телеведучий

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