“Чи потрібно мені стукати, коли заходжу у дитячу кімнату”?

Дитячий психолог, телеведучий
— Стукати, перш ніж зайти до дитячої кімнати, дуже гарна ідея.
Дитина виросте з упевненістю, що близькі люди поважають її особистий простір.
Це привчить її змалку ставитися з повагою до кордонів інших людей.
Це дуже корисна батьківська звичка.
Також, як зазначають психологи, правил слід дотримуватися і щодо самої дитячої кімнати та особистих речей вашого малюка.
Так, без дозволу не можна:
Це допоможе запобігти ситуаціям, коли дитина закриватиметься у своїй кімнаті, страждатиме від почуття тривожності, що хтось може увірватися в її простір, порушуватиме особисті межі інших людей.
Натомість фахівці радять:
Зберегти довірливі та теплі стосунки з дитиною також допоможе спільне проведення дозвілля.
Нещодавно Дмитро Карпачов поділився секретами, як якісно проводити час із дітьми.