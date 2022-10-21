“Чи потрібно мені стукати, коли заходжу у дитячу кімнату”?

— Стукати, перш ніж зайти до дитячої кімнати, дуже гарна ідея.

Дитина виросте з упевненістю, що близькі люди поважають її особистий простір.

Це привчить її змалку ставитися з повагою до кордонів інших людей.

Це дуже корисна батьківська звичка.

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Також, як зазначають психологи, правил слід дотримуватися і щодо самої дитячої кімнати та особистих речей вашого малюка.

Так, без дозволу не можна:

переставляти, викидати речі дитини;

заглядати в її рюкзак чи кишені;

перебирати ящики, прибирати у кімнаті.

Це допоможе запобігти ситуаціям, коли дитина закриватиметься у своїй кімнаті, страждатиме від почуття тривожності, що хтось може увірватися в її простір, порушуватиме особисті межі інших людей.

Натомість фахівці радять:

стукати при вході в дитячу кімнату, навіть коли вона відкрита;

якщо вам здається, що в кімнаті вашої дитини багато непотрібних речей, — розпитайте, чому вона їх зберігає;

поясніть малюкові, що у кожного мають бути особисті речі, які без дозволу чіпати не можна;

коли доглядаєте за одягом дитини (перете, прасуєте), поцікавтеся, чи все вона дістала з кишень.

Зберегти довірливі та теплі стосунки з дитиною також допоможе спільне проведення дозвілля.

Нещодавно Дмитро Карпачов поділився секретами, як якісно проводити час із дітьми.